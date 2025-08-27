മണികണ്ഠന്
ചെന്നൈ: നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയില് ചവറ കൊറ്റംകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തില് വര്ഷം തോറും നടന്ന് വരുന്ന ഒരാചാരമുണ്ട്. പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളായി വേഷം കെട്ടി താലപ്പൊലി എടുക്കുന്ന ഒരാചാരം. ലോകമെങ്ങും കേള്വി കേട്ടതാണ് ഇത് സമാനമായ ഒരാചാരം അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിലുമുണ്ടത്രേ. ചവറ കൊറ്റംകുളങ്ങരയിലെ പുരുഷാംഗനമാര് വെറുതെ വിളക്കുമേന്തി നടക്കുമ്പോള് തമിഴ്നാട്ടിലെ പുരുഷാംഗനമാര് നല്ല പോലെ മേലനങ്ങി പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചടുലമായ നൃത്ത ചുവടുകളുമായാണ് ഇവര് രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. ആ കഥ അറിയാം.
ഒരു സ്ത്രീയായി വേഷപ്പക്കര്ച്ച നടത്താന് ഒന്നര മണിക്കൂര് സമയം വേണ്ടി വരുന്നു. ഒരുങ്ങിയിറങ്ങി നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോള് പലരു തങ്ങളെ യഥാര്ത്ഥ സ്ത്രീകളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. തങ്ങളോട് കൊച്ചു വര്ത്തമാനത്തിനും വരുന്നു. ചിലര് തങ്ങളെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കുമൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ചിലര് തങ്ങളെ സമീപിച്ച് പ്രണയാഭ്യര്ത്ഥന നടത്തുന്നുവെന്നും കണിയാന് കൂത്ത് കലാകാരനായ സൂര്യ പറയുന്നു. ഇയാള് ഒരു ബിരുദധാരി കൂടിയാണ്.
എന്താണ് കണിയാന് കൂത്ത്?, ആരാണ് ഈ കലാകാരന്മാര്? എന്ത് കൊണഅടാണ് മിക്കവരും ഈ കലാരൂപത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ പോയിരിക്കുന്നത്? ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിയാനാണ് കണിയാന് കൂത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രോത്സവത്തിലെത്തിയത്.
നൂറ്റാണ്ടുകള് പഴക്കമുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് കണിയാന് കൂത്ത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തെക്കന് ജില്ലകളായ തിരുനെല്വേലി, തെങ്കാശി, തൂത്തുക്കുടി, കന്യാകുമാരി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലാണ് ഇത് നിലനില്ക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളില് ഇത് അരങ്ങേറുന്നു. ഇതിനെ കണിയാന് ആട്ടമെന്നും മഗുഡാട്ടം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
പിന്നാക്ക വിഭാഗമായ കണിയാന് സമുദായമാണ് പരമ്പരാഗതമായി ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വില്ലുപാട്ട്, മേളം, കരകാട്ടം, ഒയിലാട്ടം, സിലമ്പാട്ടം എന്നിവയ്ക്ക് കായികാദ്ധ്വാനം മാത്രം മതിയെങ്കില് കണിയാന് കൂത്തിന് ചില ആചാരങ്ങള് കൂടിയുണ്ട്. സ്വന്തം ചോര സമര്പ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത്.
നേരത്തെ കണിയാന് സമുദായം മാത്രമാണ് ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കില് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാരിന്റെ കലാ-സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഈ കലാരൂപത്തെ ഔദ്യോഗിക കലകളില് പെടുത്തിയതോടെ മറ്റ് സമുദായങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരും ഇതില് പങ്കെടുക്കാന് തുടങ്ങി. അടുത്തിടെയായി ഭിന്നലിംഗക്കാരും ഇതില് സ്ത്രീവേഷം ധരിച്ച് പങ്കെടുക്കാന് തുടങ്ങി. നാല് ജില്ലകളില് നിന്നായി 830 പേര് ഈ കലാരൂപവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്നു.
കണിയാന് കൂത്തിന്റെ ചരിത്രം
ഭഗവാന് ശിവനും ബ്രഹ്മഹത്യാ ദോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കണിയാന് സമുദായത്തിന്റെ വേരുകള്. ഒരിക്കല് ശിവന് ശ്മശാനത്തില് ഭ്രാന്തമായി നൃത്തം ചെയ്യവേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യില് ഒട്ടിച്ചേര്ന്നു. ഇതറിയാതെ ശിവന് നൃത്തം തുടര്ന്നു. ഭൂമിയാകെ ഇളകാന് തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൃത്തം അവസാനിപ്പിക്കാന് വിഷ്ണു നേരിട്ടെത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. ദേവ ലോകത്തെ അതിസുന്ദരികളായ നര്ത്തകിമാര് രംഭയെയും ഉര്വശിയെയും അയച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ഇതിനിടെ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കാലിലണിഞ്ഞിരുന്ന ചിലങ്കയില് നിന്ന് ഒരു മുത്ത് താഴേയ്ക്ക് പതിച്ചു. അത് ഒരു കല്ലില് തട്ടി രണ്ടായി പിളര്ന്നു. അതില് നിന്ന് ഒരു ആണ്കുഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നു. അവന് സ്വന്തം ചോര ഭഗവാന് സമര്പ്പിച്ചു. അതോടെ ഭഗവാന് ശിവന്റ ബ്രഹ്മഹത്യാ ദോഷമകന്നു. ഭഗവാന് മോഷം പ്രാപിച്ചു. ഈ ശിശുവിന്റെ പരമ്പരയില് പെട്ടവരാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കണിയാര് കുടുംബക്കാരെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഇവരുടെ ഈ ശക്തമായ ഉത്ഭവ കഥയാണ് കണിയാന് കൂത്ത് എന്ന ആചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ചുടല മാടന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഉത്സവങ്ങള്ക്ക് അവര് ഈ ആചാരം നടത്താറുമ്ട്. അവരുടെ രക്തം സ്വാമിക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നു.
നേരത്തെ വവിധ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് എല്ലാ ആരാധനാമൂര്ത്തികളുടെയും മുന്നില് ഈ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് ചുടലമാടന് ക്ഷേത്രങ്ങളില് മാത്രമാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ സാരികളും ആഭരണങ്ങളും ധരിച്ച് സ്ത്രീയായി അതിമനോഹരമായി ഒരുങ്ങി ദേവപ്രീതിക്കായി രണ്ട് പുരുഷന്മാരാണ് നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുക.
ആണ്ടിപ്പട്ടി കണിയാന് കൂത്ത് ആഘോഷം
തിരുനെല്വേലിയില് നിന്ന് നാല്പ്പത് കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള ആണ്ടിപ്പ്ടി എന്ന ഗ്രാത്തിന് സമീപമുള്ള ആഴംകുളത്ത് ഇടിവി ഭാരത് സംഘം എത്തിയപ്പോള് അവിടെയെങ്ങും ഉത്സവ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. തെരുവുകളിലെങ്ങും തിങ്ങിനിറഞ്ഞ നര്ത്തകരും ഭക്തി സാന്ദ്രമായ സംഗീതവും വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് അവിടെയാകെ പ്രസരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ചുടലമാടന് വേണ്ടിയൊരുക്കിയ താത്ക്കാലിക ഇടങ്ങളും പ്രത്യേക ആത്മീയ ഊര്ജ്ജം പകരുന്നവയായിരുന്നു. കണിയാന് കൂത്ത് കലാകാരന്മാരുടെ ഒരുക്കങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കണ് കവരുന്ന കാഴ്ചകളില് പ്രധാനം. ഒരു മണിക്കൂറെടുത്ത് രണ്ട് സ്ത്രീകള് പുരുഷന്മാരായി മാറുന്ന കാഴ്ചകാണാന് നിരവധി പേരാണ് അവര്ക്ക് ചുറ്റും തടിച്ച് കൂടിയത്.
പ്രധാന പാട്ടുകാരന് അഥവാ അണ്ണവിയും ഉപകരണ സംഗീതക്കാരും നര്ത്തകരും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് സംഘം പൂര്ണമാകുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തില് ചുടലമാടനെ വാഴ്ത്തിയുള്ള പാട്ടുകള് മഗുഡ സംഗീതത്തിനൊപ്പം ഉയരുമ്പോള് നര്ത്തകര് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവരുടെ പാദചലനങ്ങള്ക്കൊപ്പം ചിലങ്കയുടെ താളവും അന്തരീക്ഷത്തില് നിറയുന്നു. ഇവരെത്തുന്നതോടെ രംഗം കൊഴുക്കുന്നു. കാണികളില് നിന്ന് ചൂളംവിളികളും ആര്പ്പുവിളികളും ഉയരുന്നു.
പ്രധാന നര്ത്തകരായ സാമിയാടികള് എത്തുന്നതോടെ കണിയന് കലാകാരന്മാരും ഇവര്ക്കൊപ്പം ചേര്ന്ന് ഉജ്വലമായി ആടുന്നു. സാമിയാടികളാണ് ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവരോടൊപ്പം കൈകോര്ത്ത് കണിയാന് നര്ത്തകരു ആടുന്നു. ഉപവാസമനുഷ്ഠിച്ച കണിയാന് നര്ത്തകന് തന്റെ കൈമുറിച്ച് ചോര സാമിയാടിക്ക് അര്പ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭക്തര് ഈ ചോര ചോറിനൊപ്പം ചേര്ത്ത് കഴിക്കുന്നു. ഇത് കഴിച്ച് കഴിയുന്നതോടെ അവരുടെ കണ്ണുകളില് രൗദ്രഭാവം നിറയുന്നു.
അവര് തങ്ങളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി
പത്ത് വര്ഷമായി താന് ഈ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സൂര്യ എന്ന കലാകാരന് പറയുന്നു. ഇയാള് ബിരുദധാരിയാണ്. ആറ് മാസം തനിക്ക് ഈ പണിയുണ്ടാകും. ആറ് മാസം ജോലിയൊന്നുമില്ല. അത് കൊണ്ട് ആ സമയം കൂലിപ്പണിക്ക് പോകും. ഇതൊരു തൊഴിലാണോ കലയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് കലയാണെന്ന് താന് പറയും.
ഒരു സ്ത്രീയായി വേഷപ്പകര്ച്ച നടത്താന് ഒന്നരമണിക്കൂര് വേണം. പിന്നീട് തങ്ങള് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോള് ചിലര് തങ്ങള് സ്ത്രീകള് തന്നെയാണന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അവര് തങ്ങളോട് കൊച്ചു വര്ത്തമാനം പറയാനും വരും. ചിലര് തങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണാനായി വിളിച്ച് കൊണ്ടു പോകും. ചിലര് പ്രണയം പറയും.
സ്ത്രീയായി വേഷപ്പകര്ച്ച ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണന്ന് 38 വര്ഷമായി ഈ കല അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സങ്കരപാണ്ടി പറയുന്നു. വസ്ത്രം മാറാനും മുഖം മിനുക്കാനും ഒക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ശിവന്റെ പാദത്തിലണിഞ്ഞിരുന്ന ചിലങ്കയില് നിന്നുതിര്ന്ന മുത്തില് നിന്നുണ്ടായ വംശമാണ് തങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ആ ചരിത്രത്തിലധിഷ്ഠിതമായാണ് ഈ കലാരൂപം ഞങ്ങള് പിന്തുടരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കല അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭിന്നലിംഗക്കാരിയായ മായ എന്ന കലാകാരി പറയുന്നത്. രംഭയും ഉര്വശയും നൃത്തമാടിയതിന് സമാനമായി തങ്ങളും ചെയ്യുകയാണ്. ചിലയിടങ്ങളില് പുരുഷന്മാര് തങ്ങളെ അപമാനിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇവര് പറയുന്നു. പലപ്പോഴും വസ്ത്രം മാറുമ്പോഴാണ് അപമാനിക്കുന്നതെന്നും ഇവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. പരിയേറും പെരുമാള് എന്ന ചിത്രത്തില് ഇത്തരത്തില് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കലാകാരനെ അപമാനിക്കുന്നത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.ഇത് ഞങ്ങള്ക്ക് നേരെയും അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. തങ്ങള്ക്ക് ആദരവും തൊഴില് സുരക്ഷിതത്വവും വേണമെന്നും ഇവര് ആശ്യപ്പെടുന്നു.