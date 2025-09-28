ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം
കിളികള്ക്ക് ധാന്യം വാങ്ങാനായി സര്ക്കാര് സര്വീസില് നിന്ന് വിരമിച്ച മൂര്ത്തി തന്റെ പെന്ഷന് തുകയില് നിന്ന് പ്രതിമാസം ചെലവിടുന്നത് പതിനായിരം രൂപയാണ്.
Published : September 28, 2025 at 7:29 PM IST
ആര് മണികണ്ഠന്
തിരുനെല്വേലി: സര്ക്കാര് സര്വീസില് നിന്ന് വിരമിച്ച 73കാരനായ നെല്ലൈ മൂര്ത്തി തന്റെ വിരമിക്കല് അനന്തര ജീവിതം കിളികളെ സംരക്ഷിക്കാനും പനത്തൈകള് നടാനുമായി ഉഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്ഷത്തിനിടെ വിദ്യാലയങ്ങള്ക്കും പൊതുജനങ്ങള്ക്കുമായി ഇദ്ദേഹം സ്വന്തായി നിര്മ്മിച്ച 24000 കിളിക്കൂടുകള് തികച്ചും സൗജന്യമായി നല്കി. ജില്ലയിലെമ്പാടുമായി 50,000 പനത്തെകളും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു.
മിക്കവരും വിരമിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള ജീവിതം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാനും സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാനും വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കുന്നു. എന്നാല് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായി വിരമിച്ച പാപനാശത്തിന് സമീപമുള്ള വിക്രമസിംഗപുരം സ്വദേശി മൂര്ത്തി വേറിട്ടൊരു പാതയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ജീവിതത്തിലുടനീളം പ്രകൃതിയോട് ഏറെ താത്പര്യം പുലര്ത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ ഇനിയുള്ള കാലം പരിസ്ഥിതിക്കും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞു വയ്ക്കാന് തീരുമാനിച്ചു.
ഒരുകാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക വീടുകളിലും ധാരാളം കിളികള് വിരുന്നു വന്നിരുന്നു. എന്നാല് ജീവിതം നഗരവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഈ കാഴ്ച നമുക്ക് അന്യമായി. ഇത്തരത്തില് കിളികളുടെ നാശം ശ്രദ്ധയില് പെട്ട മൂര്ത്തി അവയ്ക്ക് ധാന്യങ്ങളും മറ്റും നല്കാന് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതോടെ മൂര്ത്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇവ കൂട്ടത്തോടെ വിരുന്നെത്തി.
ഇവയ്ക്ക് ഒരു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം വേണമെന്ന് മനസിലാക്കിയതോടെ അദ്ദേഹം സ്വന്തമായി തന്നെ കിളിക്കൂടുകള് ഒരുക്കാനും തുടങ്ങി. കാര്ഡ് ബോര്ഡ് പെട്ടികള് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കൂട് നിര്മ്മാണം. നൂല് കൊണ്ട് ഇവ തുന്നിയെടുത്തു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേയ്പ്ലളര് ചെയ്ത കൂടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കിളികള്ക്ക് ഇവ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളായി. ഈ കിളിക്കൂടുകള് നാല് വര്ഷം വരെ ഉപയോഗിക്കാനാകും. 36 കിളികള്ക്ക് ഇടമൊരുക്കാം.
കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വര്ഷമായി മൂര്ത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള 24000 കിളിക്കൂടുകള് തികച്ചും സൗജന്യമായി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും അയല്ക്കാര്ക്കും ഗ്രാമീണര്ക്കും നല്കി. ഇതിനൊപ്പം കിളികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ബോധവത്ക്കരിക്കുന്ന ഒരു ലഘുലേഖയും അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്തു.
പുതുതലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനം
മൂര്ത്തി നേരിട്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിലെത്തിയാണ് കൂടുകള് കൈമാറിയത്. കൂട് നല്കും മുമ്പ് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുപ്പിക്കും. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക, പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക, കിളികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന പ്രതിജ്ഞയാണത്. അധ്യാപകരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണയേകുന്നു. ഇതിലൂടെ പ്രചോദനപരമായ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പാഠം പകരുന്ന വലിയൊരു പദ്ധതിയായി ഇത് മാറി.
മൂര്ത്തിയുടെ പ്രകൃതിയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത പക്ഷേ കേവലം കിളികളില് മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ജല സംരക്ഷണത്തിന് പനകള് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തിരുനെല്വേലിയിലെമ്പാടും പനവിത്തുകള് പാകാന് തുടങ്ങി. ഓരോ വര്ഷവും പതിനായിരം വിത്തുകള് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങിയ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ അന്പതിനായിരത്തിലേറെ പനത്തെകള് നട്ടു കഴിഞ്ഞു. കുളങ്ങളിലും ജലാശയങ്ങളിലുമാണ് അദ്ദേഹം ഇവ നട്ടത്. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെയും സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകരുടെയും സഹായത്തോടെ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
തന്റെ പെന്ഷനില് നിന്ന് പ്രതിമാസം പതിനായിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹം കിളികള്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കാനും കിളിക്കൂട് നിര്മ്മാണത്തിനുമായി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരമായി കീടങ്ങളെ തിന്ന് കിളികള് നമുക്ക് സംരക്ഷണം നല്കുമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. കിളികളുടെ കളകളാരവം വീട്ടില് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അവയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാല് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അര്ത്ഥമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
വിരമിക്കല് ജീവിതമെന്നാല് കേവലം വ്യക്തിപരമായ സമാധാനമല്ലെന്നും സമൂഹത്തിനും ഭൂമിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്കലാണെന്നും കിളികളുടെ സംരക്ഷണത്തിലൂടെയും പന വളര്ത്തലിലൂടെയും മൂര്ത്തി നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു.