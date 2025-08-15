ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ലഹരിയമരുമ്പോള് , അങ്ങ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില് ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും അഭിമാനം വാനോളം ഉയരും വിധം രാജ്യത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങള് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അക്കമിട്ട് നിരത്തുമ്പോള്ഇങ്ങ് തെക്കേയറ്റത്തുള്ള നമ്മുടെ കൊച്ച് കേരളത്തിനും ചരിത്രത്തില് കോറിയിടാനുള്ള അഭിമാന നിമിഷം.
കേരളത്തില് നിന്ന് അഞ്ച് പഞ്ചായത്ത് തലവന്മാരാണ് ഇക്കുറി സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തില് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായി പങ്കെടുത്തത്. പഞ്ചായത്തി രാജ് മന്ത്രാലയം 210 പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളെയാണ് ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികളാണ് പ്രത്യേക അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തത്. കേരളത്തില് നിന്നുള്ള ക്ഷണിതാക്കളില് രണ്ട് പേര് വനിതകളാണെന്നതും പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്.
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡോ.സി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന്, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാലക്കുഴ പഞ്ചായത്തിലെ ജയ കെ എ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ ശാരുതി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പട്ടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന് ശിവദാസന് പിഎസ്, പത്തനംതിട്ട കവിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന് എം ഡി ദിനേഷ് കുമാര്, തുടങ്ങിയവരാണ് ഡല്ഹിയിലെ സ്വാതന്ത്രദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകളില് ഇക്കുറി പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ജനസംഖ്യയുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഒളവണ്ണ, ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷമാരില് ഒരാള് കൂടിയാണ് ശാരുതി എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ അധ്യക്ഷയുമാണ് ശാരുതി.പ്രവര്ത്തന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവര് ഡല്ഹിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളില് പ്രത്യേക അതിഥികളായത്.
ആദ്യമായി വിമാനത്തില് കയറിയതിന്റെ, ആദ്യമായി ഡല്ഹി കണ്ടതിന്റെ, ആദ്യമായി ചെങ്കോട്ട കണ്ടതിന്റെ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ അടുത്ത് കണ്ടതിന്റെ, പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ടതിന്റെ ജീവിതത്തിലാദ്യമായി നേരിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങള് കണ്ടതിന്റെ ഒക്കെ ത്രില്ലിലാണ് ഇവര്. ഡല്ഹിയില് വന്നിറങ്ങിയത് മുതല് തിരക്കിട്ട പരിപാടികളായിരുന്നു ഇവരെ കാത്തിരുന്നത്. കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്തീ രാജ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ആദരിക്കല് ചടങ്ങായിരുന്നു ഇതില് പ്രധാനം. കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്തീ രാജ് മന്ത്രി ലാലന് സിങ്, സഹമന്ത്രി എസ് പി സിങ് ബാഗേല് തുടങ്ങിയവരും കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലാണ് ഇവര് ആദരിക്കപ്പെട്ടത്. യാത്ര, താമസം, ഭക്ഷണം അടക്കമുള്ള എല്ലാ ചെലവുകളും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റേത് തന്നെ ആയിരുന്നു. കേന്ദ്രസര്ക്കാര് സജ്ജമാക്കിയ വാഹനങ്ങളിലായിരുന്നു ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ സഞ്ചാരം. നേരിയ മഴയുണ്ടായിരുന്നതിനാല് മഴക്കോട്ട് അടക്കം എല്ലാം സര്ക്കാര് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഡോ. സി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
രാവിലെ തന്നെ ഡല്ഹിയിലെ ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനാ ആസ്ഥാനത്തേക്കായിരുന്നു ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളെ കൊണ്ടു പോയത്. രണ്ട് വനിത ഗൈഡുകളും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇവരെ അനുഗമിച്ചു. വായുസേന ആസ്ഥാനം സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി മ്യൂസിയത്തിലേക്കായിരുന്നു യാത്ര. പിന്നീട് ആദരിക്കല് ചടങ്ങ്. പരിപാടികള് അവസാനിച്ചപ്പോഴേക്കും രാത്രി ഏറെ വൈകിയിരുന്നു.
ഇത്രയും വലിയൊരു ആഘോഷത്തില് പങ്കെടുക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പഞ്ചായത്തിന്റെ അധ്യക്ഷയായ ശാരുതി മറച്ച് വയ്ക്കുന്നില്ല. നാടിന്റെ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ചുക്കാന് പിടിക്കുമ്പോള് ഇത്തരത്തിലൊരു ആദരം കിട്ടുമെന്ന് സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും അവര് പറയുന്നു. യാതൊരു പ്രതിഫലവും ഇച്ഛിക്കാതെ നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കായി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരമായി അവര് ഈ ഡല്ഹി യാത്രയെ കാണുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ ചെങ്കോട്ടയില്. നിര്ദ്ദിഷ്ട ഇരിപ്പിടങ്ങള്. ഏകദേശം ആറായിരത്തോളം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളാണ് ഇന്നത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തത്.
പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്ഘട്ടിലെ പുഷ്പാര്ച്ചനയ്ക്കും ചെങ്കോട്ടയിലെ പതാക ഉയര്ത്തലിനും ശേഷം നടത്തിയ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗം നേരിട്ട് ശ്രവിക്കാനുമുള്ള അസുലഭാവസരം. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരില് മുന്നിരയിലുള്ളവരില് ചിലരുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സംവദിക്കല്. തുടര്ന്ന് കേരള ഹൗസില് അനുവദിച്ചിരുന്ന മുറികളിലെത്തിച്ചു. പിന്നീട് ഭക്ഷണത്തിനും വിശ്രമത്തിനും ശേഷം ചെറിയ രീതിയില് തലസ്ഥാനം ചുറ്റിക്കാണല്. നാളെ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മടക്കം.