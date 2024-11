ETV Bharat / bharat

വഖഫ് ഭൂമിയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കൂട്ടയടി; രണ്ട് പേര്‍ അറസ്‌റ്റില്‍, 150 പേർക്കെതിരെ കേസ്

Violence in Etah after people oppose construction near dargah claiming it to be Waqf land ( PTI )