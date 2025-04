ETV Bharat / bharat

പട്ടികജാതി വർഗ്ഗീകരണം ഇന്നുമുതൽ, അംബേദ്കർ ജയന്തി ചരിത്ര സംഭവമാക്കി തെലങ്കാന - SC SUB CATEGORISATION

Telangana CM A Revanth Reddy (centre) along with his ministers and party leaders displaying the GO on Scheduled Castes (SC) categorisation. ( X@revanth_anumula )