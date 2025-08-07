Essay Contest 2025

പെൺകുട്ടിയുടെയും ഭ്രൂണങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണി:പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ ഗർഭഛിദ്രത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ച് തെലങ്കന ഹൈക്കോടതി - TELANGANA HC ON ABORTION FOR MINOR

2021 ലെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി (ഭേദഗതി) നിയമ പ്രകാരം മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ്.

ഹൈദരാബാദ്: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായ കേസിൽ ഗർഭഛിദ്രത്തിനുള്ള അനുമതി ഹർജി തള്ളി തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി. 28 ആഴ്‌ച വളർച്ചയെത്തിയ ഇരട്ട ഭ്രൂണം നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി അനുമതി നിഷേധിച്ചത്.

കോടതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച മെഡിക്കൽ ബോർഡ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹർജി തള്ളിയത്. 2021 ലെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി (ഭേദഗതി) നിയമ പ്രകാരം മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജിയിലാണ് ഉത്തരവ്.

മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഗർഭഛിദ്രം നടത്തുന്നത് പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗർഭഛിദ്രം നടത്തുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകും. ആരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിദഗ്‌ധ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗർഭഛിദ്രം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല." കോടതി വിധിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് നാഗേഷ് ഭീമപകയാണ് വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്.

പെൺകുട്ടിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വൈദ്യ സഹായം നൽകണമെന്നും ഗർഭകാലം മുഴുവൻ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നീലൂഫർ ആശുപത്രി അധികൃതരോട് കോടതി നിർദേശിച്ചു. ജീവിത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ദുരിതപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പരിചരണം നൽകുന്ന 'സഖി' കേന്ദ്രം വഴി ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദേശമുണ്ട്. പ്രസവം വരെ പെൺകുട്ടിയെ ഡിസ്‌ചാർജ് ചെയ്യരുതെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

2025 ജൂലൈ 22-ലെ ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തൻ്റെ മകളുടെ ഗർഭം അടിയന്തിരമായി വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും ഗർഭം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എംടിപി (ഭേദഗതി) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3(2)(ബി) പ്രകാരം ഒരു മെഡിക്കൽ ബോർഡ് പെൺകുട്ടിയെ പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരട്ട ഭ്രൂണങ്ങൾക്ക് 28 ആഴ്‌ച പ്രായമായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ഗർഭഛിദ്രത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു.

