തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പിന്നാക്ക സംവരണം: ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേയ്‌ക്കെതിരെ തെലങ്കാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 42 ശതമാനം പിന്നാക്ക സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തത്.

Telangana CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 12, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്നാക്ക സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനെ സ്റ്റേ ചെയ്‌ത ഹൈക്കോടതി നടപടിക്കെതിരെ തെലങ്കാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക്. മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 42 ശതമാനം പിന്നാക്ക സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്‌തത്.

സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആദ്യ ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ഒക്ടോബർ 9-നാണ് തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി 42 ശതമാനം സംവരണത്തോടെയുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റേ ചെയ്‌തത്. സർക്കാരിൻ്റെ 9-ാം നമ്പർ ഉത്തരവിനെ ജസ്റ്റിസ് അപരേഷ് കുമാർ സിങ്ങും ജസ്റ്റിസ് ജിഎം മൊഹിയുദ്ദീനും അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് സ്റ്റേ ചെയ്‌തത്.

ഒബിസി സംവരണം ട്രിപ്പിൾ ടെസ്റ്റ് (3 ഘട്ട വിലയിരുത്തൽ) മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാകണമെന്ന് ഒബിസി സംവരണം ട്രിപ്പിൾ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലായിരിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഒബിസി ക്വാട്ട വർധനവിനുള്ള ട്രിപ്പിൾ ടെസ്റ്റ്, ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിനും, കമ്മീഷൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സംവരണ അനുപാതം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും, എസ്‌സി, എസ്‌ടി, ഒബിസികൾക്കുള്ള മൊത്തം സംവരണം മൊത്തം സീറ്റുകളുടെ 50 ശതമാനത്തിൽ കവിയുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

42 ശതമാനം ബിസി ക്വാട്ട സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധിയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി ശനിയാഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതായും ചർച്ച ചെയ്‌തതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയല്ലാതെ സംവരണം നടപ്പിലാക്കാൻ മറ്റ് മാർഗമില്ലാത്തതിനാൽ എസ്എൽപി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായി വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിസികൾക്ക് 42 ശതമാനം സംവരണം നൽകിക്കൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത രേവന്ത് റെഡ്ഡി സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ശക്തമായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ എ. സുദർശൻ റെഡ്ഡിയും സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകരും ഒരു എസ്എൽപി ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

എസ് ഇ സി നിയമോപദേശം നേടും

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിസികൾക്ക് 42 ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയമ വിദഗ്‌ദരുമായി കൂടിയാലോചിച്ചുവരികയാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിസികൾക്ക് 42 ശതമാനം സംവരണം നൽകുന്ന ജിഒ(ഗവൺമെൻ്റ് ഓർഡർ) 9 ഉം തുടർന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയ്ക്കായി പുറപ്പെടുവിച്ച ജിഒ 41 ഉം 42 ഉം മാത്രമേ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവുകളിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു.

മാത്രമല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഒരു ഇടപെടലും ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 50 ശതമാനം സംവരണത്തിൽ കവിയാത്ത ശേഷിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ ആനുപാതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ പരിഗണിക്കാമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടരാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

