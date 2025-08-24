പട്ന: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിഹാർ നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആര്ജെഡി നേതാവുമായ തേജസ്വി യാദവ്. ബിജെപിയുടെ പാർട്ടി സെൽ ആയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് തേജസ്വി യാദവ് വിമർശിച്ചു. ബിഹാറിലെ അരാരിയയിൽ നടന്ന 'വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര'യ്ക്കിടെ നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ആര്ജെഡി നേതാവിൻ്റെ പ്രതികരണം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ 'ഗോഡി കമ്മിഷൻ' ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. ബിജെപിയുടെ സെൽ പോലെയാണ് കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യം, ഭരണഘടന, വോട്ടവകാശം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും താനും ഈ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവര്ക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനില് വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും തേജസ്വി യാദവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ബിഹാറിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൽ (SIR) നിരവധി വോട്ടർമാരെ മരിച്ചവരായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ബൂത്തിലും ഏകദേശം 50 വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ മരിച്ചവരായി കാണിച്ചതിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സമീപകാല പരാമർശങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കാൾ മികച്ച മറ്റാരുമില്ല. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ അകറ്റാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗയയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ യാതൊന്നും പരാമർശിച്ചില്ലെന്നും തേജസ്വി യാദവ് വ്യക്തമാക്കി.
അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചത്. എൻഡിഎ സർക്കാർ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ബിഹാർ സംസ്ഥാനം അപകടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. ബിഹാറിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നും മോദി നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, ബിഹാറിൽ നടക്കുന്നത് വോട്ട് മോഷണമാണെന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും രാഹുൽ വിമർശിച്ചു.
