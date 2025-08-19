പട്ന: മുഖ്യ തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മിഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ആർജെഡി (രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ) നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ വസ്തുതകൾ സഹിതം വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് തേജസ്വി യാദവ് ആരോപിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയും ഓഫിസിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരവുമാണ് സിഇസി ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സംസാരിച്ചതെന്ന് തേജസ്വി ആരോപിച്ചു. "വസ്തുതകൾ സഹിതമുള്ള വ്യക്തമായ ഉത്തരം അദ്ദേഹം ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല, ജീവിച്ചിരുന്നവരെ മരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരൂ" എന്നും സിഇസി യോട് തേജസ്വി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നതെന്നും, അവരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സംസാരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. "ബിജെപിയിൽ അംഗത്വം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയണം, എന്തിനാണ് ലജ്ജിക്കുത്?" എന്നും തേജസ്വി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ "വോട്ട് മോഷണം" ആരോപണം മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഞായറാഴ്ച നിഷേധിക്കുകയും രാഹുല് ഗാന്ധിയോട് ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് തേജസ്വി യാദവ് വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയകത്. ബിഹാറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന "വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര"യെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട്, 'ബിജെപി എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സ്വാധീനിച്ചതെന്നും വോട്ടുകൾ മോഷ്ടിച്ചതെന്നും ആളുകൾ മനസിലാക്കുന്നുണ്ട്' എന്ന് തേജസ്വി യാദവ് പറഞ്ഞു.
ബിഹാർ ജനാധിപത്യം തകരാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു. ബിഹാറിലെ തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പരിഷ്കരണ (എസ്ഐആർ) നടപടിക്കെതിരെയും "വോട്ട് മോഷണം" ആരോപിച്ചും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന 'വോട്ടർ അധികാർ യാത്ര' 16 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ്. 1,300 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റാലി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് പട്നയിലെ ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് അവസാനിക്കും. 25 ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റാലി രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
