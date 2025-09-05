Exclusive: അങ്കത്തട്ടില് ബിഹാര്, ഒറ്റയാള് പോരാട്ടത്തിന് തേജസ്വി, കൂടുതല് സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഇടതുപക്ഷം, കല്ലുകടിയാകുമോ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ സീറ്റ് വിഭജനം? - TEJASHWI YATRA BIHAR
കഴിഞ്ഞ തവണ സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച സിപിഎംഎഎല് അടക്കം കൂടുതല് സീറ്റുകളില് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചേക്കാം
പട്ന: ബിഹാറിൽ കോൺഗ്രസ് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്തിലുള്ള 'വോട്ടർ അധികാര് യാത്ര' അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ സ്വന്തമായി മറ്റൊരു യാത്ര നടത്താൻ ഒരുങ്ങി ആര്ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. രാഹുല് ഗാന്ധി കടന്നുപോകാത്ത ജില്ലകളിലായിരിക്കും തേജസ്വി തൻ്റെ പര്യടനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ബക്സർ, കൈമൂർ, അർവാൾ, ജെഹനാബാദ്, ബങ്ക, കിഷൻഗഞ്ച്, സഹർസ, ഖഗരിയ, മധേപുര, വൈശാലി, സമസ്തിപൂർ, ബെഗുസാരായി, ഖഗരിയ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെയാകും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂടിയായ തേജസ്വിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യാത്ര കടന്നുപോകുക.
വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയില് സംസ്ഥാനത്തെ 38 ജില്ലകളിൽ 25 എണ്ണത്തിലും പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. വോട്ട് കൊള്ളക്കെതിരെ നിലകൊള്ളണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തായിരുന്നു യാത്ര. "ഞങ്ങളുടെ നേതാവിൻ്റെ യാത്രയുടെ തീയതികൾ അന്തിമമാക്കിവരികയാണ്. വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ജില്ലകളിലാണ് അവർ പ്രധാനമായും സന്ദർശിക്കുക," ആർജെഡി വക്താവും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ചിത്രഞ്ജൻ ഗഗൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ബിഹാറില് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ നയിക്കുന്ന ആർജെഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വാഗ്ദാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് യാത്രയില് ജനങ്ങളെ വിശദമായി അറിയിക്കും. ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടികളിൽ ഒന്നാണ് ആർജെഡി എന്നതും ഇത്തവണ ആര്ജെഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ ഭരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. രാഹുലിൻ്റെ പര്യടനത്തിനിടെ തേജസ്വിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അതും ഉണ്ടായില്ല, പൊതുയോഗത്തിൻ്റെ സമാപനത്തിൽ വേദിയിൽ സ്ഥാപിച്ച പോസ്റ്ററുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിനോ ആർജെഡി പ്രസിഡൻ്റ് ലാലു പ്രസാദിനോ സ്ഥാനം നൽകാത്തതും ചെറിയ അസ്വാരസ്യങ്ങള്ക്ക് വഴി വച്ചിരുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സീറ്റ് വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി ഡൽഹിയിലെത്തി കോണ്ഗ്രസുമായും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളുമായും സംസാരിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്. “തേജസ്വി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഉന്നത കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും കാണാൻ ഉടൻ ഡൽഹി സന്ദർശിക്കും. കോൺഗ്രസുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കും, മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കും,”ആർജെഡി നേതാവ് ചിത്രഞ്ജൻ ഗഗൻ പറഞ്ഞു.
വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയുടെ അവസാന പൊതുയോഗത്തിൽ വേദിയിലെ പോസ്റ്ററുകളിൽ ലാലുവിനും തേജസ്വിക്ക് സ്ഥാനം നൽകാത്തതിനെക്കുറിച്ചും, സഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുനിന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചോദിച്ചപ്പോൾ, അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ലെന്നായിരുന്നു ഗഗൻ്റെ പ്രതികരണം. “വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയ്ക്കിടെ അന്തിമ യോഗത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ലഭിച്ചില്ല. തേജസ്വിയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബിഹാറിലെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖമാണ് അദ്ദേഹം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംശയവുമില്ല. ബിഹാറിലെ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം,” ഗഗൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ആർജെഡി, കോൺഗ്രസ്, സിപിഐഎംഎൽ, സിപിഐഎം, സിപിഐ, മുകേഷ് സാഹ്നിയുടെ വികാസ്ഷീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി (വിഐപി) എന്നീ പാര്ട്ടികളാണ് ബിഹാറിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലുള്ളത്. ഓരോ പാര്ട്ടിയും മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിയമസഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനകം സൂചന നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 243 അംഗ നിയമസഭയിൽ ഏകദേശം 150 സീറ്റുകളിൽ ആർജെഡി മത്സരിക്കും.
കുറഞ്ഞത് 70 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നു. അതുപോലെ, സിപിഐഎംഎൽ 40 മുതൽ 45 സീറ്റുകൾ വരെ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് സൂചന, അതേസമയം സിപിഐ ഏകദേശം 24 സീറ്റുകളും സിപിഎം 11 സീറ്റുകളും ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്. 60 സീറ്റുകള് വികാസ്ഷീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും.
“2020 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ച വിഭൂതിപൂർ, മാഞ്ചി എന്നിവയുൾപ്പെടെ 11 സീറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മതിഹാനി, പിപ്ര എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളും പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്, കാരണം ഞങ്ങൾ യഥാക്രമം 8,177 വോട്ടുകൾക്കും 2,629 വോട്ടുകൾക്കും മാത്രമാണ് അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അജിത് സർക്കാരിന്റെ സീറ്റായ പൂർണിയയും ഞങ്ങള് ആവശ്യപ്പെടും,” സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം മനോജ് ചന്ദ്രവൻഷി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, സീറ്റ് വിഭജനം ഒരു വെല്ലുവിളിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം മൂന്ന് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കും കൂടി മത്സരിക്കാൻ 33 സീറ്റുകൾ നൽകാമെന്നാണ് ചില മുതിർന്ന നേതാക്കൾ നല്കുന്ന സൂചന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ സംസ്ഥാനത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച സിപിഎംഎഎല് അടക്കം കൂടുതല് സീറ്റുകളില് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചേക്കാം. 210 മണ്ഡലങ്ങൾ ആർജെഡിയും കോൺഗ്രസും പങ്കിടുമെന്നാണ് വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂച, ഇരുവരും വികാസ്ഷീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടിക്ക് മത്സരിക്കാൻ കുറച്ച് സീറ്റുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
2020-ൽ ബിഹാറിൽ പ്രതിപക്ഷമായ മഹാഗത്ബന്ധന് സഖ്യം നേതൃത്വം നൽകിയ ആർജെഡി 144 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചപ്പോള് 75 എണ്ണം വിജയിച്ചു. കോൺഗ്രസ് 70 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും 19 സീറ്റുകളിൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. സിപിഐഎംഎൽ 19 സീറ്റുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിയപ്പോള് 12 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ചു. സിപിഐ ആറ് സീറ്റില് മത്സരിച്ച് രണ്ടെണ്ണം നേടി, സിപിഎം നാല് സീറ്റുകളില് മത്സരിച്ച് രണ്ട് സീറ്റുകൾ വിജയിച്ചു. അതേസമയം, നവംബറിലാകും ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.