വാക്ക് തര്ക്കം; ലോഡ്ജില് കാമുകനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി, പൊലീസില് കീഴടങ്ങി പെണ്കുട്ടി
സത്കർ ഗാലിയിലെ ലോഡ്ജില് ഇന്നലെയാണ് സംഭവം.
Published : September 30, 2025 at 9:34 AM IST
റായ്പൂര്: ലോഡ്ജില് കാമുകനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ പെണ്കുട്ടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി. ബിലാസ്പൂര് സ്വദേശിയായ 16കാരിയാണ് കാമുകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ബിഹാര് സ്വദേശിയും എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാര്ഥിയുമായ മുഹമ്മദ് സദ്ദാമാണ് മരിച്ചത്. സത്കർ ഗാലിയിലെ ലോഡ്ജില് ഇന്നലെയാണ് (സെപ്റ്റംബര് 29) സംഭവം.
ലോഡ്ജിലെ സംഭവം ഇങ്ങനെ: കൊല്ലപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സദ്ദാമും പെണ്കുട്ടിയും ഏറെ നാളായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച പെണ്കുട്ടി ബിലാസ്പൂരിൽ നിന്നും റായ്പൂരിലേക്ക് യുവാവിനെ കാണാന് പോയി. തമ്മില് കണ്ട ഇരുവരും പിന്നീട് സത്കർ ഗാലിയിലെ അവോണ് ലോഡ്ജില് മുറിയെടുത്ത് താമസം തുടങ്ങി.
ലോഡ്ജില് തുടരവേ ഇന്നലെ ഇരുവരും തമ്മില് വാക്ക് തര്ക്കമുണ്ടായി. ഇതിനിടെ പ്രകോപിതയായ പെണ്കുട്ടി മൂര്ച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. യുവാവ് മരിച്ചെന്ന് മനസിലാക്കിയ പെണ്കുട്ടി അയാളുടെ മൊബൈല് ഫോണും എടുത്ത് ലോഡ്ജിന്റെ വാതില് പുറത്ത് നിന്നും പൂട്ടി സ്ഥലം വിട്ടു.
വീട്ടിലെത്തിയ പെണ്കുട്ടി അമ്മയോട് സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തി. തുടര്ന്ന് കോണി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങി. ഇതോടെ പൊലീസ് പെണ്കുട്ടിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
പൊലീസ് പറയുന്നതിങ്ങനെ: ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബര് 29) വൈകിട്ടാണ് അവോണ് ലോഡ്ജില് ഒരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായതായി വിവരം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ-ചാർജ് ഭാവേഷ് ഗൗതം പറഞ്ഞു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതല് പെണ്കുട്ടിയും യുവാവും ലോഡ്ജില് താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു. അതിനിടെ ഇരുവരും തമ്മില് വാക്കേറ്റമുണ്ടായി.
ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ഭാവേഷ് ഗൗതം പറഞ്ഞു. മൂര്ച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ടാണ് യുവാവിന് കുത്തേറ്റതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശരീരത്തില് ആഴത്തില് മുറിവേറ്റിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മരണകാരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേസില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതം: സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് സദ്ദാമിന്റെ മൊബൈല് ഫോണ് ഉപയോഗിച്ച് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടാന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടിയെ താമസിപ്പിച്ച ലോഡ്ജ് ഉടമക്കെതിരെയും അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സമാന സംഭവം യുപിയിലും: ഉത്തര്പ്രദേശിലെ മുസാഫര്നഗറില് ദുരഭിമാന കൊല. ലിവിന് റിലേഷനിലായ യുവതിയെ പിതാവും സഹോദരനും ചേര്ന്നാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കുടുംബത്തിന്റെ സത്പേര് ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മൃതദേഹം വീട്ടില് നിന്നും അകലെയുള്ള വനത്തിലെത്തിച്ച് പെട്രോള് ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തില് പ്രതികളായ പിതാവിനെയും സഹോദരനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
