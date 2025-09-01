ബെംഗളുരു: ചെരുപ്പിനുള്ളില് നിന്ന് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയര് എഞ്ചിനിയര് മരിച്ചു. ബന്നേര്ഘട്ട രംഗനാഥ ലേഔട്ടില് മഞ്ജു പ്രകാശ്(41) ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. കടയില് പോയി തിരിച്ചെത്തിയ മഞ്ജു പ്രകാശ് വീടിന് പുറത്ത് ചെരിപ്പ് ഊരിയിട്ട് വിശ്രമിക്കാന് പോയി. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചെരിപ്പിന് സമീപം പാമ്പു ചത്തു കിടക്കുന്നത് വീട്ടുകാര് കണ്ടു.
ഉടന് യുവാവിനെ മുറിയിലെത്തി നോക്കിയപ്പോള് വായില് നുരയും പതയും വന്നനിലയില് കട്ടിലില് കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. കാലില് കടിയേറ്റല പാടു കണ്ടു. കാലിലില് നിന്ന് ചോരയും പൊടിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉടന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബസ് അപകടത്തെ തുടര്ന്ന് കാലിന്റെ സ്പര്ശന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാല് പാമ്പ് കടിയേറ്റത് അറിയാതിരുന്നതാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് സൂചന. പൊലീസ് കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഞ്ജു പ്രകാശ് ചെരുപ്പ് ധരിച്ചാണ് പുറത്ത് പോയത്. എന്നാല് ചെരുപ്പിനുള്ളില് അകപ്പെട്ട പാമ്പ് യുവാവിന്റെ പെരുവിരലില് കടിക്കുകയായിരുന്നു. അത് തിരിച്ചറിയാത്ത യുവാവ് പുറത്ത് പോയി അരമണിക്കൂറിനുള്ളില് വീട്ടില് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ജോലിക്കാരന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വീട്ടുകാര് ചത്ത പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
മഞ്ജു പ്രകാശിന്റെ സഹോദരന് പറയുന്നതിങ്ങനെ
യുവാവ് പുറത്ത് പോയിരുന്നു. പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാന് മുറിയിലേക്ക് പോയി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു ജോലിക്കാരന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി. ചെരുപ്പിനുള്ളില് ഒരു ചെറിയ പാമ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വടി ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന് അതിനെ പുറത്ത് എടുത്തപ്പോഴേക്കും അത് ചത്തിരുന്നു. അമ്മ വന്ന് ചെരുപ്പ് നോക്കിയപ്പോള് മഞ്ജു പ്രകാശിന്റെതാണ് പറഞ്ഞു. ഉടന് തന്നെ സഹോദരന്റെ മുറിയിലേക്ക് എത്തുകയും അയാളുടെ വായില് നിന്ന് നുരയും പതയും വരുന്നത് കണ്ടു. ഉടന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. - മഞ്ജു പ്രകാശിന്റെ സഹോദരന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
20216 ല് നടന്ന ബസ് അപകടത്തില് സഹോദരന്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതേ തുടര്ന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിരുന്നു. അതുമൂലം കാലിലെ സ്പര്ശന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു. പാമ്പ് കടിച്ചാല് പോലും തിരിച്ചറിയാന് കഴിയില്ല. സ്പര്ശനം തിരിച്ചറിയാത്തതിനാല് സഹോദരന് ശ്രദ്ധയോടെയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. ഒരിക്കല് വീടിനുള്ളില് പാമ്പിനെ കണ്ടിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നടന്നിരുന്നത്. സഹോദരന് വിശദീകരിച്ചു. എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സഹോദരന് മുറിയിലേക്ക് പോയത്. എന്നാല് ഇത്രയും സൂക്ഷിച്ചിട്ടും മഞ്ജുവിന് മരണം സംഭവിച്ചതില് സഹോദരന് ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
