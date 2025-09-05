അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നവര്; അധ്യാപകരാല് നിറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം, അധ്യാപന തുടക്കവും വഴിത്തിരിവുകളും - GAYAJI TEACHER FAMILY IN BIHAR
പല കുടുംബങ്ങളിലും അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ അധ്യാപകർ, അവരിൽ ശുക്ദേവ് ചൗധരിയുടെ കുടുംബത്തിൽ പത്തിലധികം, ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്യ അധ്യാപകനാണ് ശുക്ദേവ് ചൗധരി.
Published : September 5, 2025 at 2:08 PM IST
പട്ന: അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വഴികാട്ടുന്ന ഗുരുക്കളെ ആദരിക്കാനുള്ള സുദിനമാണ് അധ്യാപക ദിനം. സെപ്റ്റംബര് 5ന് ദേശീയ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ അധ്യാപകരാൽ നിറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമത്തെ പരിചയപ്പെട്ടാലോ... ബിഹാറിലെ ഗയാജിയിൽ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്, അവിടെ പല കുടുംബങ്ങളിലും അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ അധ്യാപകരുമുണ്ട്.
ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്യ അധ്യാപകൻ ശുക്ദേവ് ചൗധരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും മകളും മരുമകളും അധ്യാപകരായതോടെ പിന്നീട് ആ ഗ്രാമത്തില് കണ്ടത് അധ്യാപകരുടെ നീണ്ട പരമ്പര തന്നെ.
ഗ്രാമത്തിൽ ഏകദേശം 200 വീടുകളോളം ഉണ്ട്. ഗ്രാമത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഏകദേശം 700 ആണ്. ഇവിടെ സർക്കാർ, സർക്കാരിതര അധ്യാപകരും ഉണ്ട്. സർക്കാരിതര അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 130 ആണ്. ഇരുന്നൂറോളം അധ്യാപകർ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതായത്, ഗ്രാമത്തിൽ വീടുകൾ ഉള്ളത്രയും അധ്യാപകരുണ്ട്. വീടുകളും അധ്യാപകരും ഏകദേശം ഒരേ അനുപാതത്തിലാണ്.
മകനെ പഠിപ്പിച്ച് അധ്യാപകനാക്കിയതോടെ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം
ഗയ ജില്ലയിലെ തിലയ്യ ഗ്രാമത്തിലാണ് ആദ്യ അധ്യാപകൻ ശുക്ദേവ് ചൗധരി ജനിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മൂൺവാ ദേവിയും അച്ഛനും നിരക്ഷരരായിരുന്നു. ശുക്ദേവിൻ്റെ അച്ഛൻ കര്ഷകനും മൂൺവാ ദേവി കള്ള് വിറ്റുമായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്.
ഇവർക്ക് മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു, അവരിൽ ഇളയ മകൻ ശുക്ദേവ് ചൗധരിക്ക് പഠിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കളും തൻ്റെ മകൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനായി നിലകൊണ്ടു. ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് 18 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഷെർഘതിയിലെ രംഗ്ലാൽ സ്കൂളിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ പോയിരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രാമത്തിലെ അധ്യാപക തുടക്കവും വഴിത്തിരിവും.
ശിക്ഷയിൽ തുടങ്ങി ശിക്ഷണത്തിലേക്ക്
ബ്രിട്ടീഷുകാർ രാജ്യം വിട്ട് 7 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1955ല് കള്ള് വിറ്റതിൻ്റെ പേരിൽ മൂൺവാ ദേവിയെ പിടികൂടുകയും കുറ്റം ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. ഭൂവുടമയുടെ കോടതിയിലാണ് അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. കള്ള് വിറ്റതിന് കുടുംബത്തിനെതിരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേസെടുത്ത് മൂൺവാ ദേവിയെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കിയ മൂൺവാ ദേവി തൻ്റെ ഇളയ മകനെ പഠിപ്പിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി.
മകനെ പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കി നല്ലൊരു ജോലി നേടാൻ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദാരിദ്ര്യമൊന്നും വക വയ്ക്കാതെ മകനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശുക്ദേവ് എല്ലാ ദിവസവും കാൽനടയായാണ് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത്. ഇത് കണ്ട് അമ്മ മൂൺവാ ദേവി പണം ശേഖരിച്ച് മകനുവേണ്ടി ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി. അക്കാലത്ത് ഗ്രാമത്തിലും പ്രദേശത്തും രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം പുതിയ സൈക്കിൾ കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ, ശുക്ദേവ് ചൗധരി ഭൂവുടമയുടെ മാളികയ്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകുകയും അത് കണ്ട യജമാനൻ രോക്ഷാകുലനാകുകയും ചെയ്തു.
ഗയ ജില്ലയിലെ തിലയ്യ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഭൂവുടമ കുടുംബം താമസിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാളികയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവർ ചെരിപ്പ് അഴിച്ച് തലയിൽ വച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യണമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുവഴി കടന്ന് പോയ മൂൺവാ ദേവിയുടെ ഇളയ മകൻ ആ നിയമം ലംഘിക്കുകയും സൈക്കിളിൽ മാളികയുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെ ശുക്ദേവിനെ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
"മാസ്റ്റർ സാഹബ് ആക്കാനാണോ ഉദ്ദേശം?"
ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനായി വീട്ടുടമസ്ഥൻ മൂൺവാ ദേവിയെ വിളിപ്പിച്ചു. "എന്തിനാണ് മകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? മാസ്റ്റർ സാഹബ് ആക്കാനാണോ" തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. മൂൺവാ ദേവിക്ക് മാസ്റ്റർ സാഹബ് എന്നതിൻ്റെ അർഥമെന്തെന്ന് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. അധ്യാപകർക്ക് ഗുരുജി എന്ന വാക്ക് മാത്രമേ അവൾക്ക് അറിയൂ. "മാസ്റ്റർ സാഹബ് ആദ്യം എന്താണ് അർഥമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയൂ, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ശിക്ഷ നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്", അവൾ പറഞ്ഞു.
മാസ്റ്റർ സാഹബ് എന്നാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നാണെന്ന് വീട്ടുടമസ്ഥൻ മൂൺവാ ദേവിയോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൻ്റെ മകൻ ഒരു അധ്യാപകനാക്കുമെന്ന് മൂൺവാ ദേവി പറഞ്ഞു. മുൻവാ ദേവിയുടെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. തുടർന്ന് ശിക്ഷ നടത്തിപ്പിനായി ഇവരെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് വിളിച്ചു.
"വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഉത്തരം നൽകിയാൽ, ശിക്ഷ ക്ഷമിക്കപ്പെടും" എന്ന് അദ്ദേഹം ശുക്ദേവിനോട് പറഞ്ഞു. വീട്ടുടമസ്ഥൻ്റെ സഹോദരൻ ശുക്ദേവ് ചൗധരിയുടെ അറിവിലും ശൈലിയിലും സ്വരത്തിലും ആകൃഷ്ടനായി.
അധ്യാപക തുടക്കം: പാഠ്യപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ശുക്ദേവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകി. ശരിയാണ്, അത് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു, "എൻ്റെ കുട്ടികളെയും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തോടൊപ്പം പഠിപ്പിക്കേണ്ടിവരും" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീട്ടുടമസ്ഥൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സഹോദരൻ ശുക്ദേവിനെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ അദ്ദേഹം ഭൂവുടമയുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും സ്വയം പഠിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്യത്തെ 3മെട്രിക് പാസായ ശുക്ദേവ് ചൗധരി, മനു യാദവ്, തിലയ്യ ഗ്രാമത്തിലെ സുഖ്ലാൽ പാസ്വാൻ എന്നിവരാണ് ഗ്രാമത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ. അവർ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസായി പിന്നീട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വരെ പഠിച്ചു. ശുക്ദേവ് ചൗധരിയും സുഖ്ലാൽ പാസ്വാനും അധ്യാപകരായി.
മനു യാദവ് തപാൽ വകുപ്പിൽ ജോലി നേടി. മൂന്ന് പേരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് സർക്കാർ സർവീസിലാണ്. ശുക്ദേവ് ചൗധരി 2010ൽ മരിച്ചു. അതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും പഠിപ്പിച്ച് അധ്യാപകരാക്കുകയും ചെയ്തു.
കുടുംബത്തിൽ 12 അധ്യാപകരുണ്ട്: ശുക്ദേവ് ചൗധരി സ്വയം വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അധ്യാപകനായി. മാത്രമല്ല, പിന്നീടുള്ള തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അധ്യാപകരാക്കുകയും ചെയ്തു. ശുക്ദേവ് ചൗധരിയുടെ മകൻ, മകൾ, മരുമകൾ, മരുമകൻ, ചെറും മക്കൾ മറ്റ് ബന്ധുക്കളും അധ്യാപകരാണ്. മൂത്ത മകൻ വീരേന്ദ്ര കുമാറിന് 1998-ൽ അധ്യാപക ജോലി ലഭിച്ചു, മറ്റൊരു മകൻ ജിതേന്ദ്ര കുമാർ 1999-ൽ സർക്കാർ സ്കൂളില് അധ്യാപകനായി.
നിലവിൽ, ശുക്ദേവ് ചൗധരിയുടെ മകൻ വീരേന്ദ്ര കുമാർ ദിഹുരിയിലെ ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകനാണ്. മരുമകൾ റീത്ത കുമാരിയും അധ്യാപികയാണ്. മകൻ ജിതേന്ദ്ര കുമാർ പ്രധാനാധ്യാപകനാണ്. മരുമകൾ രേഖ കുമാരി അധ്യാപികയാണ്.
ഇവരെ കൂടാതെ, മരുമകൾ, മകൾ, ചെറുമകൻ, അനന്തരവൻ എന്നിവരിൽ സുനിത കുമാരി, ധനേശ്വരി കുമാരി, നീലം കുമാരി, മനോജ് കുമാർ ചൗധരി, മാരി അർപ്പണ, രാമേശ്വർ ചൗധരി, അജയ് കുമാർ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവരെല്ലാം അടങ്ങുന്ന വലിയ അധ്യാപക കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിന് അറിവ് പകരുന്നത്.
