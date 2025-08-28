ETV Bharat / bharat

ഛത്തീസ്‌ഗഡില്‍ നക്‌സലൈറ്റ് ആക്രമണം; സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകന് ദാരുണാന്ത്യം, കാരണം അവ്യക്തം

സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ താത്‌ക്കാലിക അധ്യാപകനായ ലക്ഷ്‌മൺ ബാർസയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

representational image
ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025

റായ്‌പൂർ: ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ നക്‌സലൈറ്റുകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ അധ്യാപകന് ദാരുണാന്ത്യം. സുക്‌മയിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളിലെ താത്‌ക്കാലിക അധ്യാപകനായ ലക്ഷ്‌മൺ ബാർസയാണ് (30) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ജഗർഗുണ്ടയിലെ സിൽഗർ ഗ്രാമത്തിൽ ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി 7.30 ഓടെയാണ് സംഭവം.

നക്‌സലൈറ്റുകൾ ലക്ഷ്‌മണനെ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ടാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. അടുത്തിടെ നക്‌സലൈറ്റുകൾ സാധാരണക്കാരെയും ഗ്രാമീണരെയും ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപകട സമയത്ത് ബാർസയെ രക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നേരെയും നക്‌സലൈറ്റുകളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായെന്നും രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറയുന്നു.

സംഭവത്തിൽ ജഗർഗുണ്ട പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സുക്‌മ, ബിജാപ്പൂർ, ദന്തേവാഡ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഏഴ് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ബസ്‌തർ മേഖലയിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ നക്‌സലൈറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ 30ഓളം പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

സമാന സംഭവങ്ങൾ: ജൂലൈ 14ന് ബിജാപൂരിലെ ഫർസേഗഢ് പ്രദേശത്ത് പൊലീസിൽ നിന്നുള്ള രഹസ്യാന്വേഷകരാണെന്ന് സംശയിച്ച് നക്‌സലൈറ്റുകൾ രണ്ടുപേരെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഫെബ്രുവരി 19-ന് ദന്തേവാഡ ജില്ലയിൽ ഒരു അധ്യാപകനുൾപ്പെടെ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സുക്‌മയിൽ തന്നെ ജൂണിൽ നടന്ന മറ്റൊരു നക്‌സൽ ആക്രമണത്തിൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എഎസ്‌പി) ആകാശ് റാവു ഗിരെപുഞ്ചെ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഏതാനും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. കോണ്ട-എറാബോർ റോഡിലെ ഡോണ്ട്ര ഗ്രാമത്തിന് സമീപം എഎസ്‌പിയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കാൽനടയായി പട്രോളിങ് നടത്തുമ്പോൾ സ്ഫോടനം നടക്കുകയായിരുന്നു. നക്‌സലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ഇംപ്രൊവൈസ്‌ഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡിവൈസിൽ (ഐഇഡി) അറിയാതെ ചവിട്ടിയതിനെത്തുടർന്നാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്.

മെയ് 30ന് ബിജാപൂരിലെ മദ്ദീദ് ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് ഗ്രാമീണർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ബിജാപൂരിൽ നക്‌സൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം ഐഇഡി സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടതും ചർച്ച ചെയ്‌ത വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു.

സുക്‌മയില്‍ ഗ്രാമത്തലവന്‍ രാമ ബോഡ്കെയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ അഞ്ച് നക്‌സലൈറ്റുകളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. മാവോയിസ്‌റ്റ് നേതാവ് ഹിദ്‌മയുടെ ജന്മഗ്രാമമായ പുവര്‍തിയില്‍ സിആര്‍പിഎഫും ലോക്കല്‍ പൊലീസും നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഇവരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. മുച്ചകി ബുദ്ര (35), മാദ്‌വി സോമദ് (30), കുഞ്ചം ബിച്ചെം (25), മാദ്‌വി ധുർവ (30), ദോഡി സോമദ് (30) എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

