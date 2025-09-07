ETV Bharat / bharat

ടോയ്‌ലറ്റില്‍ പോകാന്‍ അനുവാദം ചോദിച്ചു; രണ്ടാം ക്ലാസുകാരിയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ച് അധ്യാപിക, പിരിച്ചുവിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

അധ്യാപികയുടെ ക്രൂരതയില്‍ പേശികൾക്ക് പരിക്കേറ്റതിനാൽ കുട്ടിക്ക് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു.

CORPORAL PUNISHMENT STUDENT LEG INJURY AFTER SITUPS CHHATTISGARH SCHOOL CASE LATEST NEWS IN MALAYALAM
പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read

റായ്‌പൂര്‍: ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ സർഗുജ ജില്ലയില്‍ എട്ടുവയസുകാരിയായ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ മര്‍ദിച്ച അധ്യാപികയെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ടോയ്‌ലറ്റില്‍ പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുമതി ചോദിച്ചതിനാണ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ മര്‍ദിച്ചതെന്നാണ് കുടുംബം നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. മർദിക്കുന്നതിനൊപ്പം ക്ലാസിൽ 100 ​​സിറ്റ്-അപ്പുകൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഇതോടെ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

നടപടിയെടുക്കാതെ സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍

സീതാപൂരിലെ പ്രതാപ്‌ഗഡ് പ്രദേശത്തെ ഡിഎവി മുഖ്യമന്ത്രി പബ്ലിക് സ്‌കൂളിൽ ബുധനാഴ്‌ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയുടെ കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്‌ചാണ് അധ്യാപികയുടെ ക്രൂരത പുറത്തുവരുന്നത്. കുടുംബം ആദ്യം സ്‌കൂളിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാത്തതിനാലാണ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഓഫീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

സ്‌കൂളിലെ ടോയ്‌ലറ്റില്‍ പോകാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചപ്പോൾ, അധ്യാപിക നമ്രത സിങ്‌ പെൺകുട്ടിയുടെ കാലുകളിൽ വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയും പിന്നീട് ക്ലാസിൽ 100 ​​സിറ്റ്-അപ്പുകൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി കുടുംബം പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു. സിറ്റ്-അപ്പുകൾക്കിടയിൽ പോലും വിദ്യാർഥിനിയെ മർദിച്ചുവെന്നും പേശികൾക്ക് പരിക്കേറ്റതിനാൽ കുട്ടിക്ക് എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും പകരം മുഴുവൻ സംഭവവും നിഷേധിച്ചുവെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.

ഇടപെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിന് പിന്നാലെയാണ് സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിഷയത്തില്‍ ഉടപെടുന്നത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ (ഡിഇഒ) ദിനേശ് ഝാ ഭിലായിലെ ഡിഎവി മുഖ്യമന്ത്രി പബ്ലിക് സ്‌കൂളുകളുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്‌ടര്‍ക്ക് കത്തെഴുതുകയും നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ഡിഇഒയുടെ കത്തിന് ശേഷം, റീജിയണൽ ഡയറക്‌ടർ അധ്യാപകനെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം ഈ വിഷയത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിച്ചതിനും പരാതിയില്‍ നടപടി എടുക്കാത്തതിനും ഇൻ-ചാർജ് പ്രിൻസിപ്പൽ രാജീവ് സിങ്‌ ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇയാളോട് അവധിയില്‍ പോവാന്‍ റീജിയണൽ ഡയറക്‌ടർ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനാസ്ഥ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഡിഇഒ

"പെൺകുട്ടിയെ സിറ്റ്അപ്പ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചതും മർദിച്ചതും ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഭിലായിലെ ഡിഎവി മുഖ്യമന്ത്രി പബ്ലിക് സ്‌കൂളിന്‍റെ റീജിയണൽ ഡയറക്‌ടർക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഡിഎവി മാനേജ്മെന്‍റ് അധ്യാപികയെ പിരിച്ചുവിടുകയും ഇൻ-ചാർജ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ഇത്തരം അനാസ്ഥ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്"- ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ ദിനേശ് ഝാ വ്യക്തമാക്കി.

