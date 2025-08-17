ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർഎൻ രവി പ്രതിപക്ഷത്തേക്കാൾ വിലക്കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ. സാമൂഹ്യക്ഷേമ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ, സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കൾക്കിടയിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവർണർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം.
തൻ്റെ സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറിയെന്ന് സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ "ചില പ്രശ്നക്കാര്ക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു"- സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
"പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയില്ല. കാരണം അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ആണ്. അവരെക്കാൾ വിലക്കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ട്. അത് ആരാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം.
അത് കേന്ദ്ര ബിജെപി സർക്കാർ നിയമിച്ച ഗവർണർ ആർ എൻ രവിയാണ്. രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഡിഎംകെ സർക്കാരിനെതിരെയും ഡിഎംകെയ്ക്കെതിരെയും അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ദ്രാവിഡത്തെ അപമാനിക്കുന്നു. നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ (ബില്ലുകൾ) അംഗീകരിക്കില്ല, തമിഴ് തായ് വാഴ്ത്തു (തമിഴ് ഗാനം) അനാദരിക്കും, തമിഴ് വിദ്യാർഥികളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തും"- മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട് വിദ്യാഭ്യാസം, ക്രമസമാധാനം സ്ത്രീ സുരക്ഷ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഗവർണർ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. "തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനമാണ്. ഞങ്ങൾ അല്ല ഇത് പറഞ്ഞത്. കേന്ദ്ര ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ സ്ഥിതിവിവരകണക്കുകൾ ഇതിന് തെളിവാണ്.
ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ തമിഴ്നാട് മുന്നിലാണ്. ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഗവർണർ പൊതു വേദികളിൽ തൻ്റെ നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്"- സ്റ്റാലിൽ പറഞ്ഞു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തമിഴ്നാട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണെന്നും സ്റ്റാലിൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
2022 ലെ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് മുന്നിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ഗവർണർ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കണമെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
"തമിഴ്, തമിഴ്നാട്, അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവർണറിലൂടെ കേന്ദ്ര ബിജെപി സർക്കാർ വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം നടത്തുകയാണ്" അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"നമ്മുക്ക് നല്ലതിനാൽ ഗവർണർ തമിഴ്നാട്ടിൽ തുടരണം. ഭാഷയ്ക്കും വംശത്തിനും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ തീ ആളിക്കത്തുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ എനിക്ക് വിഷമമില്ല" സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.
""നിങ്ങളെ മാത്രമേ ഞാന് പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങളെ വോട്ട് ചെയ്തു വിജയിപ്പിച്ച നിങ്ങളോട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പ്രതിബന്ധത" - അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോടായി പറഞ്ഞു.
