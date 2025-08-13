ETV Bharat / bharat

മാതൃഭാഷയെ പരിഗണിക്കാത്ത ഗവർണറിൽ നിന്ന് ബിരുദം സ്വീകരിക്കില്ല; വിദ്യാർഥിനിയുടെ പ്രതിഷേധം വൈറൽ - TAMIL NADU STUDENT PROTEST

തിരുനെൽവേലി മനോൻമണിയം സുന്ദരനാർ സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കി വൈസ് ചാൻസലറിൽ നിന്നാണ് വിദ്യാർഥിനി ബിരുദം സ്വീകരിച്ചത്.

Tamil Nadu politics governor government rift student activism india Manonmaniam Sundaranar University
Tamil Nadu Student Protests, Refuses to Accept Degree from Governor RN Ravi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 6:15 PM IST

തിരുനെൽവേലി: തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ എൻ രവിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ച് ഒരു വിദ്യാർഥിനി നടത്തിയ പ്രതിഷേധം രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നു. ബിരുദദാന ചടങ്ങിനിടെ വിദ്യാർഥിനി ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കി വൈസ് ചാൻസലറിൽ നിന്ന് ബിരുദം സ്വീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. നാഗർകോവിൽ സ്വദേശിനിയായ ജീൻ ജോസഫാണ് ഗവർണറോടുള്ള തൻ്റെ എതിർപ്പ് പരസ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

ബിരുദദാന ചടങ്ങും പ്രതിഷേധവും

തിരുനെൽവേലി മനോൻമണിയം സുന്ദരനാർ സർവകലാശാലയുടെ 32ആമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിലാണ് സംഭവം. സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ ആർ എൻ രവി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. 37,376 വിദ്യാർഥികൾ ബിരുദത്തിന് അർഹത നേടിയതിൽ 759 പേർക്ക് ഗവർണർ നേരിട്ട് ബിരുദം നൽകുന്നതായിരുന്നു ചടങ്ങ്.

ഗവർണർ ബിരുദം നൽകുന്നതിന് മുൻപ് ബിരുദം ഉൾപ്പെട്ട ഫയൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ വേദിയിൽ ഗവർണർക്ക് ഫയൽ തിരികെ നൽകി ബിരുദം സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജീൻ ജോസഫ് ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കി സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന വൈസ് ചാൻസലർ ചന്ദ്രശേഖരനിൽ നിന്ന് ബിരുദം സ്വീകരിച്ചത്. ഇത് കണ്ട ഗവർണർ അമ്പരന്നുപോയി.

വിദ്യാർഥിനിയുടെ പ്രതികരണവും രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും

തമിഴ്നാടിനും തമിഴ് ഭാഷയ്ക്കും വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഗവർണറിൽ നിന്ന് ബിരുദം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായി ജീൻ ജോസഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ആരും അഭിനന്ദിക്കില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ നിരവധിപ്പേർ അഭിനന്ദിച്ചു. നാടിനെയും ഭാഷയെയും ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാരിൻ്റെ പല ബില്ലുകളിലും ഗവർണർ ഒപ്പിടാതെ പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നതും, സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതും വലിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ജീൻ ജോസഫ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധം ഗവർണർക്കെതിരെ പുതിയ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ സർക്കാരിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും അവസരം നൽകി.

സാധാരണയായി ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളോ ആണ് നടത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ, ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ജീൻ ജോസഫ് നടത്തിയ ഈ പ്രതിഷേധം യുവതലമുറ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സജീവമായി ഇടപെടുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്.

ഈ പ്രവൃത്തി ഒരു വ്യക്തിപരമായ പ്രതിഷേധമെന്നതിലുപരി, ഗവർണർ-സർക്കാർ തർക്കങ്ങളോടുള്ള യുവതലമുറയുടെ പ്രതികരണമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ, ഗവർണർ-സർക്കാർ തർക്കങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്കും വിദ്യാർഥികളിലേക്കും എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.

