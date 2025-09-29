ETV Bharat / bharat

ടിവികെ റാലിക്കിടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 41 ആയി;ദുരന്ത ഭൂമി സന്ദര്‍ശിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍

അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിവികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുസി ആനന്ദ്, കരൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മതിയഴകൻ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2025 at 1:34 PM IST

കരൂര്‍: തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ്‌യുടെ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 41 ആയി. അപകടത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് അന്വേഷണവും ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്താന്‍ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ അഡീഷണല്‍ പൊലീസ് സുപ്രണ്ട് (എ എസ് പി) പ്രേമാനന്ദനെ പുതിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയമിച്ചു.

ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 29) ദുരന്തഭൂമി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി എല്‍ മുരുകന്‍ ജില്ലാകലക്‌ടര്‍ എന്നിവര്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ കാരൂര്‍ ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രി സന്ദര്‍ശിച്ചു. കോയമ്പത്തൂര്‍ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയ നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ നേരെ പോയത് കരൂരിലെ ദുരന്ത ഭൂമിയിലേക്കാണ്.

അതേസമയം ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഇന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. തമിഴക വെട്രികഴകത്തിന്‍റെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എന്‍ ആനന്ദിനും കരൂര്‍ ജില്ലാ ഭാരവാഹിവകള്‍ക്കുമെതിരെ മനഃപൂര്‍വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

നിലവില്‍ 41 പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത്. 67 പേര്‍ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സയിലാണ്. അതില്‍ 18 സ്‌ത്രീകളും 13 പുരുഷന്മാരും അഞ്ച് പെണ്‍കുട്ടികളും അഞ്ച് ആണ്‍കുട്ടികളുമാണുള്ളത്. 34 പേര്‍ കാരൂര്‍ ജില്ലയിലുള്ളവരും രണ്ടുപേര്‍ ഈറോഡ്, തിരുപ്പൂര്‍, ഡിണ്ടിഗുല്‍, സേലം എന്നീ ജില്ലയിലുള്ളവരുമാണ്.

ഇത് തമിഴ്‌നാടിന് താങ്ങാനാവാത്ത നഷ്‌ടമാണെന്നും ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു. ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് വിജയ് 20 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും നല്‍കും. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദേശീയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും പരുക്കേറ്റവര്‍ക്ക് 50, 000 രൂപയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ 10 ലക്ഷം രൂപയും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് മൊത്തം ഒരു കോടി രൂപ നല്‍കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ബി ജെപിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2026 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തമിഴ്‌നാട്ടിലുടനീളം ടിവികെ നടത്തി വരുന്ന പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ശനിയാഴ്‌ച വിജയ് നാമക്കല്ലിലും കരൂരിലും എത്തിയത്. ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഒരു സ്‌ത്രീ ബോധരഹിതയായി ഇതിനു പുറകെ പിന്നീട് നിരവധി പേർ ബോധരഹിതരായി വീഴുകയായിരുന്നു.

