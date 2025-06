ETV Bharat / bharat

'തമിഴനെ വെറുപ്പോടെയും അറപ്പോടെയും കാണുന്നു'; കീഴടി ഉദ്ഖനന റിപ്പോർട്ട് അവഗണനക്കെതിരെ സ്റ്റാലിൻ - STALIN SLAMS PM ON KEEZHADI ROW

FILE - Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin and Prime Minister Narendra Modi during a meeting in Delhi ( ETV Bharat )