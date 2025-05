ETV Bharat / bharat

താജ്‌മഹലിന് വീണ്ടും ബോംബ് ഭീഷണി; സന്ദേശമയച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് - TAJ MAHAL GETS HOAX BOMB THREAT

Security personnel during search operation at the Taj Mahal ( ETV Bharat )