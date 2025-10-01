അജ്ഞാത കിഡ്നി രോഗം ബാധിച്ച് കുട്ടികള് മരിച്ച സംഭവം; രണ്ട് സിറപ്പുകള്ക്ക് നിരോധനം
മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാരയിൽ അജ്ഞാത കിഡ്നി രോഗം. രോഗ ബാധിതരായ 6 കുട്ടികള് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. രണ്ട് സിറപ്പുകള് നിരോധിച്ച് ജില്ലാ കലക്ടർ.
Published : October 1, 2025 at 3:40 PM IST
ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാരയിൽ അജ്ഞാത രോഗം നാശം വിതയ്ക്കുന്നു. രോഗം കുട്ടികളിൽ വൃക്ക തകരാറിന് കാരണമാകുകയും മരണത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തി. വൃക്ക തകരാറുമൂലം പരേഷ്യ പ്രദേശത്ത് ഇതിനോടകം 6 കുട്ടികൾ മരിച്ചതായാണ് കണക്ക്.
പരേഷ്യയിലെ ദിഘവാനി നിവാസിയായ 4 വയസുകാരൻ വികാസ് യാദവ് നാഗ്പൂരിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചു. അണുബാധയുടെ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ പുറത്തിറക്കിയ സിറപ്പുകൾ കലക്ടർ നിരോധിച്ചു.
അജ്ഞാതരോഗം പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഭോപ്പാലിൽ നിന്നുമുള്ള സംഘം പരേഷ്യ പ്രദേശത്ത് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ വൃക്ക തകരാറിലാകാനുള്ള കാരണം ഇതുവരെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
സെപ്റ്റംബർ 7 നാണ് അസുഖം ബാധിച്ച ആദ്യത്തെ കുട്ടി മരിച്ചത്. കടുത്ത പനിയും മൂത്ര തടസവുമാണ് കുട്ടികളിലെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളായി കണ്ടത്. വൃക്ക തകരാറുമൂലം മരിച്ച കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി കലക്ടർ ഷീലേന്ദ്ര സിങ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പതിവായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്.
കേസുകൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർക്ക് (സിഎംഎച്ച്ഒ) നിർദേശം നൽകി. സാഹചര്യങ്ങൾ വഷളാകുന്നത് തടയാൻ മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് കലക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. ആവശ്യമെങ്കിൽ രോഗികളെ നാഗ്പൂരിലെ എയിംസിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സമയബന്ധിതമായി ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ എയർ ആംബുലൻസ് ഒരുക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
വ്യാജന്മാർക്കെതിരെ നടപടി
വ്യാജ മരുന്നുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കലക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ട് സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ സിറപ്പുകളുടെ ഉപയോഗം പൂർണമായും നിരോധിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് കോമ്പിനേഷൻ സിറപ്പുകൾ നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ലളിതവും സാധാരണവുമായ സിറപ്പുകൾ മാത്രം നൽകാനും മെഡിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.
രക്ഷിതാക്കള്ക്കുള്ള നിർദേശങ്ങള്
- ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് നൽകരുത്
- ജലദോഷവും ചുമയും ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ കുട്ടികളെ അടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക.
- വ്യാജ ഡോക്ടർമാരിൽ നിന്ന് ചികിത്സ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കരുത്.
- കുട്ടി മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഓരോ 6 മണിക്കൂറിലും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക.
- ഛർദ്ദിയോ അലസതയോ ഉണ്ടായാൽ, വൈകരുത്, ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
- കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര വെള്ളം നൽകുക.
- പനി 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉടൻ ചികിത്സ തേടുക
രോഗം പഠിക്കാൻ ഭോപ്പാൽ-ഡൽഹി സംഘം
ജലദോഷവും പനിയും വന്നതിനുശേഷം ഇത് പൊടുന്നനെ വൃക്ക അണുബാധ ആയി മാറുന്നു. കുട്ടികളിലാണ് ഈ അജ്ഞാത രോഗം പടരുന്നത്. അന്വേഷണത്തിനായി, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ), ഭോപ്പാൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ ഒരു സംഘം ചിന്ദ്വാരിയിലെ പരേഷ്യ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
രോഗകാരണം നിർണയിക്കാൻ സംഘം വീടുതോറും പോയി വെള്ളം, എലികൾ, കൊതുകുകൾ എന്നിവയുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്കായി സാമ്പിളുകൾ പൂനെയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനാ ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി കുട്ടികളെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. വൃക്ക തകരാറുള്ള നാല് കുട്ടികൾ നിലവിൽ നാഗ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഇവരിൽ അണുബാധയോ പകർച്ചവ്യാധിയോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കലക്ടർ ഷീലേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് സാമ്പിളുകളാണ് പൂനെയിലെ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചത്. ഏതെങ്കിലും പ്രാദേശിക മരുന്നോ ഡോക്ടറോ തെറ്റ് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം നടപടിയെടുക്കുമെന്നും കർശന മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.