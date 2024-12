ETV Bharat / bharat

അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമം; ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക്, ബിജെപി കോര്‍കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം, സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ

Maharashtra's caretaker CM and Shiv Sena chief Eknath Shinde (left) and BJP leader Devendra Fadnavis (right) with Union Health Minister and BJP Chief JP Nadda, in New Delhi on Nov 29 ( ANI )