ഒടുവിൽ കുരുക്ക് വീണു; ഐഎസ്ഐസ് ഭീകരനെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാള്‍ റാഞ്ചിയിൽ അറസ്‌റ്റിൽ

ഐഎസ്ഐസ് ഭീകരനെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാള്‍ റാഞ്ചിയിൽ അറസ്‌റ്റിൽ. ഡൽഹി പോലീസും ജാർഖണ്ഡ് എടിഎസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഇയാള്‍ പിടിയിലായത്.

Officials at the spot where the raid was carried out (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2025 at 1:10 PM IST

റാഞ്ചി: ഡൽഹി പൊലീസ് സ്‌പെഷ്യൽ സെൽ, ജാർഖണ്ഡ് എടിഎസ്, റാഞ്ചി പൊലീസ് എന്നിവർ നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിൽ ഐസ്‌ഐസ് ഭീകരനെന്ന് സംശയിക്കുന്ന അസ്ഹർ ഡാനിഷിനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഇസ്ലാംനഗർ പ്രദേശത്തെ ഒരു ലോഡ്‌ജിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബർ 9) ആയിരുന്നു സംഭവം.

ബൊക്കാറോ ജില്ലയിലെ പെറ്റ്വാർ നിവാസിയായ അഷർ വളരെക്കാലമായി ലോഡ്‌ജിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെൽ ജാർഖണ്ഡ് എടിഎസുമായി സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ അസ്‌ഹറിനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത്. മുറിയിൽ നിന്ന് നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അസ്ഹർ ഡാനിഷിന് ഐസ്‌ഐസ് മൊഡ്യൂളുമായും മറ്റ് പ്രവർത്തകരുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹിയിൽ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള അസ്‌ഹർ ഡാനിഷിനെതിരെ ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ സെൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഡൽഹിയിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജാർഖണ്ഡിലോ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലോ തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ അയാൾ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിരുന്നോ എന്ന് അന്വേഷിക്കും. കൂടാതെ മുറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ലോഡ്‌ജ് ജീവനക്കാരെയും മറ്റും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും.

ഏറ്റുമുട്ടൽ

ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിലെ ഗുദ്ദാർ വനമേഖലയിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു തീവ്രവാദി കൊല്ലപ്പെടുകയും മൂന്ന് സൈനികർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തു. ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസ് പ്രത്യേക രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ജമ്മു കശ്‌മീർ പൊലീസും സിആർപിഎഫും സംയുക്തമായി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

ഇതിനിടെയാണ് ഭീകരര്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയും സൈന്യം തിരിച്ചടിക്കുകയും ഒരു ഭീകരനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തത്. മേഖലയില്‍ ഇനിയും ഭീകരര്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഓപ്പറേഷൻ തുടരുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. സിഒപി ഗുദ്ദാർ, കുൽഗാം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളത്.

നേരത്തെ, ജമ്മുവിലെ ആർഎസ് പുര സെക്‌ടറിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിൽ (ഐബി) ഒരു പാകിസ്ഥാൻ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ സർഗോധ നിവാസിയായ സിറാജ് ഖാൻ ആണ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശ്യം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു വരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

Also Read: കുഞ്ഞാടുകളെ വേണം, കശ്‌മീരിലെ വിവാഹങ്ങൾ മുടങ്ങുന്നു; ശ്രീനഗറിൽ ഇറച്ചിക്ഷാമം രൂക്ഷം

