വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമത്തിന് തിരിച്ചടി; സുപ്രീംകോടതി ഭാഗിക സ്റ്റേ അനുവദിച്ചു
നിയമത്തിനെതിരെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ള വിവിധ സംഘടനകളാണ് ഹരജി നൽകിയത്.
Published : September 15, 2025 at 10:50 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ വഖ്ഫ് ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി ഭാഗിക സ്റ്റേ അനുവദിച്ചു. ഹരജിയിൽ ഇന്ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവാണ് സുപ്രീംകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതോടെ നിയമത്തിന് പൂർണമായ സ്റ്റേ ലഭിക്കില്ല.
മെയ് 22ന് വാദം പൂർത്തിയായി വിധി പറയാൻ മാറ്റിയ കേസിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബിആർ ഗവായ്, ജസ്റ്റിസ് എജി മസിഹ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. വഖ്ഫ് നിയമഭേദഗതി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അടക്കമുള്ളവർ സമർപ്പിച്ച ഹരജികളിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നടപടി.
നേരത്തെ, ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്നപ്പോൾ നിയമത്തിലെ മൂന്നു വ്യവസ്ഥകൾ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന വഖ്ഫ് ബോർഡുകളിൽ എക്സ് ഒഫിഷ്യോ അംഗങ്ങളൊഴികെ അമുസ്ലിംകളെ നിയമിക്കരുത്, ഉപയോഗത്തിലൂടെ വഖ്ഫ് ആയ വസ്തുക്കൾ വഖ്ഫ് അല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കരുത്, സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വഖ്ഫ് സ്വത്ത് വഖ്ഫായി കണക്കാക്കില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കരുത് എന്നിവയായിരുന്നു ആ ഉത്തരവുകൾ.
ഹരജിക്കാർ
അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലിം വ്യക്തിനിയമബോർഡ്, എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി, എസ്ഡിപിഐ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷെഫി, ഡൽഹി എഎപി എംഎൽഎ അമാനത്തുല്ലാ ഖാൻ, എപിസിആർ, ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമായെ ഹിന്ദ്, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ, അഞ്ജും ഖാദ്രി, തയ്യാബ് ഖാൻ സൽമാനി, തൃണമൂൽ എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര, മുസ്ലിം ലീഗ്, ആർജെഡി എംപി മനോജ് കുമാർ ഝാ, സംഭൽ എംപി സിയാവുർ റഹ്മാൻ ബർഖ്, സിപിഐ, ഡിഎംകെ തുടങ്ങിയവരാണ് ഹരജി നൽകിയത്.
ചോദ്യം ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ
ഉപയോഗം വഴിയുള്ള വഖ്ഫ് ഇല്ലാതാക്കൽ, വഖ്ഫ് കൗൺസിലിലും ബോർഡിലും അമുസ്ലിംകളെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ, അഞ്ചു വർഷം ഇസ്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ വഖ്ഫ് ചെയ്യാനാവൂ, വഖ്ഫ് തർക്കങ്ങളിലെ പരാതി നൽകാനുള്ള കാലാവധി ചുരുക്കൽ എന്നിവയാണ് ഹരജിക്കാർ പ്രധാനമായും ചോദ്യം ചെയ്തത്. പുതിയ വഖ്ഫ് പോർട്ടൽ, ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയ്ക്കു കീഴിലുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെ വഖ്ഫ് പദവി മാറ്റൽ, ആദിവാസി പ്രദേശങ്ങളിൽ വഖ്ഫ് പാടില്ല എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ തുടങ്ങിയവയും ഹരജിക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വഖ്ഫ് എന്നതിൻ്റെ അർഥം
'വഖ്ഫ്' എന്ന അറബി പദത്തിന് 'നിർത്തിയിടുക', 'തടഞ്ഞുവയ്ക്കുക', 'പിടിച്ചുവയ്ക്കുക' എന്നെല്ലാമാണ് ഭാഷാപരമായ അർഥം. അതേസമയം, സാങ്കേതികമായി ഒരു മൂലവസ്തു നിലനിർത്തി അതിൻ്റെ ഫലം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണിത്. വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ അതിൻ്റെ ഫലം നിർണിത മേഖലയിൽ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വിധം പിടിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് വഖ്ഫ് എന്ന് പറയുന്നത്.
വഖ്ഫിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ
വഖ്ഫ് ചെയ്ത വസ്തു വിൽക്കാനോ ദാനം ചെയ്യാനോ അനന്തരസ്വത്തായി എടുക്കാനോ പാടില്ല. മൂലവസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലം നിശ്ചിത വിഭാഗത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. വഖ്ഫ് ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് (വാഖിഫ്) അതിൻ്റെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിബന്ധനകൾ വെക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ, ആ നിബന്ധനകൾ മതപരമായി അനുവദനീയമായ രീതിയിലായിരിക്കണം. വഖ്ഫിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനു വിരുദ്ധമായി വസ്തുക്കൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
Also Read:- പൂർണിയ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി; ബിഹാറും പശ്ചിമ ബംഗാളും ഇന്ന് സന്ദർശിക്കും