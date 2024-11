ETV Bharat / bharat

'പ്രതി ഏറെ ശക്തനാണ്'; പ്രജ്വല്‍ രേവണ്ണയുടെ ഹര്‍ജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി

Prajwal Revanna, who was arrested by SIT in the alleged obscene video case at the Bengaluru Airport after he landed, being taken to Bowring and Lady Curzon Hospital for a medical examination, in Bengaluru on May 31, 2024 ( ANI )