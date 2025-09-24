ഡ്രോണുകള് മുതല് ഹൈപ്പര് സോണിക് മിസൈലുകള് വരെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി; 'സുദര്ശന് ചക്ര', ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ കവചം
പത്ത് വര്ഷത്തിനുള്ളില് പദ്ധതി യാഥാര്ത്ഥ്യമാകും. എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ വികസനം.
Published : September 24, 2025 at 8:05 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി വികസിപ്പിക്കുന്ന സുദര്ശന് ചക്ര ഡ്രോണ് പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി മൂന്ന് സേനാവിഭാഗങ്ങളുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്ന് ചീഫ് ഡിഫന്സ് സ്റ്റാഫ് ജനറല് അനില് ചൗഹാന്.
പ്രൊജക്ടുകള് വിജയകരമാക്കാന് വലിയ തോതില് മൂന്ന് (ആര്മി, നേവി, എയര് ഫോഴ്സ്) സേനകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ഏകോപനം, സാങ്കേതിക നവീകരണം, സംയുക്ത പരിശീലനം എന്നിവ അനിവാര്യമാണ്. ഭാവിയില് യുദ്ധരംഗത്ത് നിര്ണായക മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാന് കഴിവുള്ള സുദര്ശന് ചക്ര ഡ്രോണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന സ്വദേശീയ പ്രതിരോധ പദ്ധതികളില് ഒന്നായി ഉയര്ന്നു വരികയാണ്. ഈ പ്രൊജക്ട് വിപുലമായ മേഖലകളില് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നതെന്നും ചൗഹാന് വ്യക്തമാക്കി.
വളരെ ഫലപ്രദമായ മിസൈല് കവചം എന്നറയപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ 'അയണ് ഡോം' എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ മാതൃകയിലാരിക്കും സുദര്ശന് ചക്രയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സുദര്ശന് ചക്രയുടെ പ്രത്യേകതകള്
സുദര്ശന് ചക്ര വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തില് മിസൈലുകള്, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള് തുടങ്ങിയ പ്രാധാന മിസൈലുകള് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള് തുടങ്ങിയ പ്രധാന സൈനിക ശക്തികള് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം ഉള്പ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധ കവചം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവന് സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുള്ള എല്ലാ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാവും സുദര്ശന് ചക്ര സജ്ജമാക്കുക. ഡ്രോണുകള് മുതല് ഹൈപ്പര് സോണിക് മിസൈലുകള് വരെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇതിനുണ്ടാകും. ഇത് സര്വ്വവ്യാപിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
സെന്സറുകള്, മിസൈലുകള്, നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങള്, ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജെന്സ് ടൂളുകള് എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കൊണ്ടുള്ള സംയോജിത ബഹുതല വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിര്ദിഷ്ട സുദര്ശന് ചക്ര. ഇത്തവണത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തില് പ്രസംഗത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വരുന്ന 10 വര്ഷത്തിനുള്ളില് സുദര്ശന് ചക്ര യാഥാര്ത്ഥ്യമാകുമെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടല്.
സുദര്ശന ചക്ര വികസിപ്പിച്ചാല് ആധുനിക യുദ്ധരംഗത്ത് നിര്ണായക മേല്ക്കൈ നടത്തും. ആകാശത്തില് ദീര്ഘദൂര നിരീക്ഷണം നടത്താനും ഇതിന് കഴിയും. ഇതോടൊപ്പം വിവിധ ആയുധ സംവിധാനങ്ങള് ഘടിപ്പിക്കാനും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭീകര പ്രവര്ത്തനങ്ങളും, അതിര്ത്തി നിരീക്ഷണവും തീവ്രവാദ ഓപ്പറേഷനുകള്ക്കെ സുദര്ശന് ചക്ര ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയും. ഇന്ത്യയെ ആഗോള പ്രതിരോധ ശക്തികളോട് മത്സരിക്കാന് കഴിയുന്ന തരത്തിലായിരിക്കും സുദര്ശന് ചക്ര വികസിപ്പിക്കുന്നത്.
അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള് ഇതിനകം തന്നെ ഹൈ-എന്ഡ് ഡ്രോണ് സംവിധാനങ്ങളില് മുന്നില് നില്ക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം പദ്ധതിയായ സുദര്ശന് ചക്രയ്ക്ക് വലിയ തന്ത്രപ്രധാനമാണെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്.
