ETV Bharat / bharat

വരകളില്‍ വര്‍ണ വിസ്‌മയം തീര്‍ത്ത് ഭാരതി; അമ്പരന്ന് ജനങ്ങള്‍ - SUCCESSFUL LIFE STORY OF BHARATI

Armed With Grit & Courage, Armless Bharti From Uttarakhand Paints With Her Heart, But Holds Brush in Mouth & Feet ( ETV Bharat )