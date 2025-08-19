ചെന്നൈ: ഇതു സഞ്ജയ് ബാബുവിൻ്റെ കഥയാണ്. ദൃഢനിശ്ചയം, സ്ഥിരോത്സാഹം, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവയിലൂടെ ജീവിതത്തില് വിജയ വഴിവെട്ടിത്തുറന്നയാളാണ് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ സഞ്ജയ്. നിരവധി പേരെപ്പോലെ ഡോക്ടറാവണമെന്നായിരുന്നു സഞ്ജയുടെ ആഗ്രഹം.
അതിനായി മൂന്ന് തവണ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതി. ഓരോ തവണയും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടി, പക്ഷേ സർക്കാർ ക്വാട്ടയില് എംബിബിഎസ് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പഠിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്തതിനാൽ, ഒടുവിൽ ഡോക്ടറാകാനുള്ള തൻ്റെ സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിച്ച് കുടുംബം പോറ്റാൻ സെയിൽസ്മാൻ ജോലി ഏറ്റെടുത്തു.
പക്ഷെ അതൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പാടുകള്ക്കിടയില് നീറ്റ് സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം അയാളെ കൂടുതല് സ്വപ്നം കാണാന് പ്രേരിപ്പിച്ചു. അതു സഞ്ജയ്യെ എത്തിച്ചത് ഐഐടി മദ്രാസിലേക്കാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പശ്ചാത്തലവും ജെഇഇ സ്കോറും ഇല്ലാതെയാണ് മദ്രാസ് ഐഐടിയിൽ സഞ്ജയ് പ്രവേശനം നേടിയത്. ഇന്ന് പൂനെയില് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഡാറ്റ സയൻ്റിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് സഞ്ജയ്.
മൂന്നാം തവണയും വിഫലം
"നീറ്റിന് (നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്) തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു. ഒന്നല്ല മൂന്ന് തവണ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിച്ചു. ഓരോ തവണയും സ്കോർ വർധിച്ചു, പക്ഷേ ഒരു സർക്കാർ കോളജിൽ എംബിബിഎസ് സീറ്റ് നേടാൻ അത് പര്യാപ്തമായിരുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിന് ശേഷം ഒരു ഡോക്ടറാകാനുള്ള എൻ്റെ സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. സ്വകാര്യ കോളജ് ഫീസ് താങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വപ്നം പിന്തുടരാമായിരുന്നു"- സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു.
ചെന്നൈയിലെ റോയപ്പേട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ബാബു-ഹേമമാലിനി ദമ്പതികളുടെ രണ്ട് മക്കളില് ഇളയവനാണ് സഞ്ജയ്. പിതാവ് ബാബു റോഡരികിൽ ഒരു കട നടത്തുകയും അമ്മ ഹേമ തയ്യൽ ജോലിയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് ദമ്പതികൾ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു.
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ പഠനത്തിൽ മിടുക്കൻ
സഞ്ജയ്യെ തിരുവല്ലിക്കേനിയിലെ ഹിന്ദു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും മൂത്ത സഹോദരി പ്രീതയെ അതേ പ്രദേശത്തെ എൻകെഡി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും ചേർത്തു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്ന സഞ്ജയ്, നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പിന്നീട് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
2020-ൽ നീറ്റിനുള്ള ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ 330 മാർക്കാണ് നേടിയത്. പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ വീണ്ടും തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി അടുത്ത വർഷം 390 മാർക്ക് നേടി. എന്നാല് സര്ക്കാര് സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യകത കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാര്ഡുകളുടെ വില്പനയായിരുന്നുവത്.
മൂന്നാം ശ്രമത്തിൽ നീറ്റിൽ 440 മാർക്ക്
ജോലിയ്ക്കൊപ്പം പഠനത്തിനും സഞ്ജയ് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒടുവില് മൂന്നാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ നീറ്റിൽ 440 മാർക്ക് നേടിയെങ്കിലും സർക്കാർ സീറ്റിനായുള്ള കട്ടോഫ് കടക്കാനായില്ലെന്ന് സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഡോക്ടറാവുക എന്ന തൻ്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
അതോടെയാണ് തന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് നിന്നും കരകയറുന്നതിനായി അയാള് പുതിയ വഴികള് വെട്ടിത്തുറക്കാന് തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെ, അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കഠിനമായി പഠിക്കാനും വിവിധ വഴികൾ തേടാനും തുടങ്ങി.
പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ചാൽ മാത്രം മതിയെന്ന് സഞ്ജയ് കരുതിയില്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ഐഐടി മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാ സയൻസ് & ആപ്ലിക്കേഷൻ (ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ്) എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. മറ്റ് കോഴ്സുകളിലെ പോലെ ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ല, മറിച്ച് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിലൂടെയാണ് പ്രവേശനം.
ഐഐടി മദ്രാസിൽ
സഞ്ജയ് പുതിയൊരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഐഐടി മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ സയൻസ് & ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ, അദ്ദേഹം പ്രവേശന പരീക്ഷ പാസായി 2022 ഒക്ടോബറിൽ ഐഐടി മദ്രാസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേർന്നു. കോഡിങ്ങിലും അടിസ്ഥാന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷകളിലും അറിവില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതായി സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു.
"സാധാരണയായി രാത്രി 10 മണിക്കാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. അത്താഴത്തിന് ശേഷം, രാത്രി 11 മണി മുതൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ, ഞാൻ മദ്രാസ് ഐഐടിയുടെ പ്രവേശന പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടി. ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകളും അൽഗോരിതങ്ങളും (ഡിഎസ്എ), പൈത്തൺ, ജാവ പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് ഭാഷകളും ഞാൻ പഠിച്ചു. ഈ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ഗുഡ്വില്ലൈ'
ദൃഢനിശ്ചയവും ഇച്ഛാശക്തിയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സാങ്കേതികവിദ്യയിലും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിലും അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു. അദ്ദേഹം നാല് പ്രോജക്ടുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും അത്യാധുനിക പരിഹാരങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഹാക്കത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
"ഐഐടിഎം ബിഎസ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ഹാക്കത്തോണിൽ 'ഗുഡ്വില്ലൈ' എന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. വിവിധ ഡാറ്റയുമായി സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആർഎജി, ലാങ്ചെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു റോൾ-ബേസ്ഡ് ആക്സസ് ചാറ്റ്ബോട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ്" - സഞ്ജയ് വിശദീകരിച്ചു.
അതിലൊന്ന് ബാങ്ക് ടെലിമാർക്കറ്റിങ് കാമ്പെയ്നിൻ്റെ വിജയം പ്രവചിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റായിരുന്നു. ഇത് ഡാറ്റ വിശകലനത്തിലും പ്രവചന കഴിവുകളിലും സഞ്ജയ്ക്ക് പ്രായോഗിക അനുഭവം നൽകി. ഇതിനുപുറമെ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, റിഗ്രഷൻ പോലുള്ള എംഎൽ പ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരവധി പ്രോജക്ടുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് തൻ്റെ കഴിവുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സഞ്ജയ് പറയുന്നു.
"ബിഡിഎം പ്രോജക്റ്റിന് കീഴിൽ, ഒരു പ്രാദേശിക ചായക്കട ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തത്സമയ ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചു. ഈ ഡാറ്റയുടെ സഹായത്തോടെ, ബിസിനസ് ലോകത്ത് നേരിടുന്ന യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ വിശകലനം ചെയ്യുകയും പരിഹാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു, ഇത് അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രക്രിയകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു"- സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു.
സഞ്ജയ് നിലവിൽ പൂനെയിലെ സിൻജെൻ്റ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള കാർഷിക സാങ്കേതിക കമ്പനിയാണിത്. "ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്" - നിറഞ്ഞ മനസോടെ സഞ്ജയ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
