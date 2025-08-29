ETV Bharat / bharat

സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയുടെ 'രാമസേതു' ഹർജി; കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് - RAM SETU PLEA IN SC

ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചേർന്ന് സർവേ നടത്തണമെന്നും ഹർജിക്കാരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

RAM SETU RAM SETU DISPUTE SUPREME COURT ON RAM SETU CASE RAM SETU PLEA
supreme court of India (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡല്‍ഹി: സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയുടെ 'രാമസേതു' ഹർജിയില്‍ കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രീം കോടതി. രാമസേതു ദേശീയ സ്‌മാരകമായും ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായും പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു രാജ്യസഭാ മുൻ എംപിയായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഈ ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥും ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്തയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

'രാമസേതു'വിന് ദേശീയ സ്‌മാരക പദവി നൽകണമെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചേർന്ന് സർവേ നടത്തണമെന്നും ഹർജിയില്‍ ആവശ്യമുണ്ട്. 2023 ജനുവരിയിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു നിവേദനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്ന് സ്വാമി കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജനുവരി 27 നും 2025 മെയ് 15 നുമാണ് സ്വാമി സര്‍ക്കാരിന് ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള നിവേദനം സമര്‍പ്പിച്ചത്. ചരിത്രപരമായും പുരാവസ്‌തു പരമായും കലാപരമായും മികവ് ഉള്ളതിനാല്‍ രാമസേതുവിന് പുരാതന സ്‌മാരകമെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'രാമസേതു'

തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള രാമേശ്വരം ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പൻ ദ്വീപിനും ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള മാന്നാർ ദ്വീപിനും ഇടയിലുള്ള ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിൻ്റെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് 'രാമസേതു'.

1958 ലെ പുരാതന സ്‌മാരകങ്ങളുടെയും പുരാവസ്‌തു സ്ഥലങ്ങളുടെയും അവശിഷ്‌ടങ്ങളുടെയും നിയമത്തിലെ 3/4 സെക്ഷന് കീഴിലുള്ളതാണ് ഈ കേസ് എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അതേസമയം എല്ലാ പുരാതന സ്‌മാരകങ്ങളും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും ദേശീയ സ്‌മാരകങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. രാമസേതുവിനെ' ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുരുപയോഗം, മലിനീകരണം എന്നിവയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാമസേതുവിനെ ഒരു തീർഥാടന കേന്ദ്രമായി കാണുന്ന ആളുകളുടെ വിശ്വാസ കേന്ദ്രമാണിവിടമെന്ന് സ്വാമിയുടെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ദേശീയ പൈതൃക സ്‌മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഫയൽ ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി സ്വാമിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് എട്ട് വർഷമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന് മറുപടി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സ്വാമി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാമസേതുവിനെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പുരാതന സ്‌മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇന്ത്യയും ദേശീയ സ്‌മാരക അതോറിറ്റിയും (NMA) ചേർന്ന് ഉത്തരവിടണമെന്നാണ് സ്വാമിയുടെ ആവശ്യം.

രാമസേതുവിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചതോടെ കേസിൻ്റെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ താൻ ഇതിനകം വിജയിച്ചുവെന്ന് സ്വാമി വ്യക്തമാക്കി. രാമസേതുവിനെ ദേശീയ പൈതൃക സ്‌മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന തൻ്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി 2017 ൽ ഒരു യോഗം വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read:പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗണപതി, പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥിയില്‍ മാത്രം

ന്യൂഡല്‍ഹി: സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയുടെ 'രാമസേതു' ഹർജിയില്‍ കേന്ദ്രത്തിന് നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രീം കോടതി. രാമസേതു ദേശീയ സ്‌മാരകമായും ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ളതുമായും പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു രാജ്യസഭാ മുൻ എംപിയായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഈ ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകാൻ ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥും ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്തയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

'രാമസേതു'വിന് ദേശീയ സ്‌മാരക പദവി നൽകണമെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചേർന്ന് സർവേ നടത്തണമെന്നും ഹർജിയില്‍ ആവശ്യമുണ്ട്. 2023 ജനുവരിയിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കേന്ദ്രത്തിന് ഒരു നിവേദനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്ന് സ്വാമി കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജനുവരി 27 നും 2025 മെയ് 15 നുമാണ് സ്വാമി സര്‍ക്കാരിന് ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള നിവേദനം സമര്‍പ്പിച്ചത്. ചരിത്രപരമായും പുരാവസ്‌തു പരമായും കലാപരമായും മികവ് ഉള്ളതിനാല്‍ രാമസേതുവിന് പുരാതന സ്‌മാരകമെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'രാമസേതു'

തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള രാമേശ്വരം ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാമ്പൻ ദ്വീപിനും ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള മാന്നാർ ദ്വീപിനും ഇടയിലുള്ള ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിൻ്റെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് 'രാമസേതു'.

1958 ലെ പുരാതന സ്‌മാരകങ്ങളുടെയും പുരാവസ്‌തു സ്ഥലങ്ങളുടെയും അവശിഷ്‌ടങ്ങളുടെയും നിയമത്തിലെ 3/4 സെക്ഷന് കീഴിലുള്ളതാണ് ഈ കേസ് എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അതേസമയം എല്ലാ പുരാതന സ്‌മാരകങ്ങളും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും ദേശീയ സ്‌മാരകങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. രാമസേതുവിനെ' ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുരുപയോഗം, മലിനീകരണം എന്നിവയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാമസേതുവിനെ ഒരു തീർഥാടന കേന്ദ്രമായി കാണുന്ന ആളുകളുടെ വിശ്വാസ കേന്ദ്രമാണിവിടമെന്ന് സ്വാമിയുടെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ദേശീയ പൈതൃക സ്‌മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ മന്ത്രാലയത്തിൽ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഫയൽ ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി സ്വാമിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് എട്ട് വർഷമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഹർജിയിൽ സർക്കാരിന് മറുപടി നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സ്വാമി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. രാമസേതുവിനെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പുരാതന സ്‌മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇന്ത്യയും ദേശീയ സ്‌മാരക അതോറിറ്റിയും (NMA) ചേർന്ന് ഉത്തരവിടണമെന്നാണ് സ്വാമിയുടെ ആവശ്യം.

രാമസേതുവിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചതോടെ കേസിൻ്റെ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ താൻ ഇതിനകം വിജയിച്ചുവെന്ന് സ്വാമി വ്യക്തമാക്കി. രാമസേതുവിനെ ദേശീയ പൈതൃക സ്‌മാരകമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന തൻ്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി 2017 ൽ ഒരു യോഗം വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read:പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗണപതി, പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥിയില്‍ മാത്രം

For All Latest Updates

TAGGED:

RAM SETU DISPUTESUPREME COURT ON RAM SETU CASELATEST NEWS IN MALAYALAMരാമസേതു ഹര്‍ജിRAM SETU PLEA IN SC

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന ആ 90 മിനിറ്റ്; നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് ഈ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അടിച്ചത് മിന്നുന്ന ഗോള്‍

97% വരെ മരണനിരക്ക്: അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം വർധിക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.