ETV Bharat / bharat

സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ മരണം; രണ്ട് പേർ കൂടി അറസ്‌റ്റിൽ, ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

മാനേജർ സിദ്ധാർഥ് ശർമ്മ, ഓർഗനൈസർ ശ്യാംകനു മഹന്ത എന്നിവർക്ക് പുറമെ സംഗീതജ്ഞ ശഖർജ്യോതി ഗോസ്വാമിയെയും ഗായിക അമൃത്പ്രഭ മഹന്തയെയുമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. ഇതോടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം നാല് ആയി.

ZUBEEN GARG DEATH CASE MUSICIAN ZUBEEN GARG ZUBEEN GARG death arrests judicial probe
File photo of Zubeen Garg (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ദിസ്‌പൂർ: ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സഹപ്രവർത്തകരെ കൂടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇതോടെ ഇതുവരെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം നാല് ആയി. സംഗീതജ്ഞ ശഖർജ്യോതി ഗോസ്വാമിയെയും ഗായിക അമൃത്പ്രഭ മഹന്തയെയുമാണ് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

ഇരുവരെയും 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡിൽ വിട്ടു. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ ഇരുവരും സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അറസ്റ്റിലായ ശഖർജ്യോതി ഗോസ്വാമിയ്‌ക്കും ഗായിക അമൃത്പ്രഭ മഹന്തയ്‌ക്കുമെതിരെ തെളിവുകളുണ്ടെന്നും അതിനാൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ രണ്ട് പേരെക്കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. മാനേജർ സിദ്ധാർഥ് ശർമ്മ, ഓർഗനൈസർ ശ്യാംകനു മഹന്ത എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണ് നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ (ബിഎൻഎസ്) വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കൊലപാതകം, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അസം പൊലീസ് സിഐഡി സ്പെഷ്യൽ ഡിജിപി മുന്ന പ്രസാദ് ഗുപ്‌ത മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗ് പങ്കെടുത്ത നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനായ ശ്യാംകനു മഹന്ത, മാനേജർ സിദ്ധാർഥ് ശർമ്മ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ ഏകദേശം പത്തോളം പേർക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 60ലധികം എഫ്‌ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ പിഴയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അസം സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മിഷണറും മുൻ ഡിജിപിയുമായ ഭാസ്‌കർ ജ്യോതി മഹന്തയുടെ ഇളയ സഹോദരനാണ് പിടിയിലായ ശ്യാംകാനു. മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമാന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ മുൻ ഉപദേഷ്‌ടവും നിലവിലെ ഗുവാഹത്തി സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറുമായ നാനി ഗോപാൽ മഹന്തയുടെ സഹോദരൻ ആണിയാള്‍.

ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ മരണം അന്വേഷിക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ. ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് സൗമിത്ര സൈകിയ ആയിരിക്കും കമ്മീഷൻ്റെ തലവൻ എന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ പറഞ്ഞു.

"നാളെ ഞങ്ങൾ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കും. ഇപ്പോൾ, സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളോ വീഡിയോകളോ ഉള്ള എല്ലാവരും കമ്മീഷന് മുന്നിൽ മൊഴി നൽകാൻ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു," മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണം സംസ്ഥാന പൊലീസിൽ നിന്ന് സിബിഐ അല്ലെങ്കിൽ എൻഐഎ പോലുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകനായ ശ്യാംകാനു മഹന്ത സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി തള്ളി. ഗായകൻ്റെ മുങ്ങി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നേരിടുകയാണ് ശ്യാംകാനു മഹന്ത. 14 ദിവസത്തെ സിഐഡി കസ്റ്റഡിയിലാണ് ശ്യാംകാനു മഹന്ത.

ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ ദുരൂഹ മരണം

സിംഗപ്പൂരിൽ വച്ച് സെപ്റ്റംബർ 19ന് കടലിൽ സ്‌കൂബ ഡൈവ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ സുബീൻ ഗാർഗ് മരിച്ചത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ നാലാമത് പതിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തിയതാണ് സുബീൻ ഗാർഗ്. അസ്വഭാവിക മരണത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

സംഘടിത സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ബിനാമി സ്വത്ത് സമ്പാദനം എന്നിവയിൽ അസം പൊലീസ് നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുരൂഹതകള്‍ ഇനിയും നീങ്ങാനുണ്ട്. സിംഗപ്പൂരിൽ വച്ച് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം കുടുംബത്തിന് കൈമാറി.

"സംഭവത്തിൽ സിംഗപ്പൂർ അധികൃതരും അന്വേഷണം നടത്തി. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കുടുംബവുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം അനുസരിച്ച്, സിംഗപ്പൂർ പൊലീസ് ഇതിനകം സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ ലഭിക്കും. ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകള്‍ വിദഗ്‌ധ പരിശോധനയ്‌ക്കായി ഡൽഹിയിലെ സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫലം വരാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്" - ഡിജിപി മുന്ന പ്രസാദ് ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു.

Also Read: ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിനിടെ മകള്‍ നേരിട്ടത് ഞെട്ടിക്കുന്ന അനുഭവം; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നടന്‍ അക്ഷയ് കുമാര്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARG DEATH CASEMUSICIAN ZUBEEN GARGZUBEEN GARG DEATH ARRESTSJUDICIAL PROBEZUBEEN GARG DEATH UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല്‍ ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകത്തില്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.