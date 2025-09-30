വിനോദ സഞ്ചാരികളെ സൂക്ഷിക്കുക...! കൊടൈക്കനാലില് ഓടി നടന്ന് ആളുകളെ കടിച്ച് തെരുവ് നായകള്
ഡിണ്ടിഗൽ: വിനോദ സഞ്ചാരികളെയും പ്രദേശവാസികളെയും ഭീതിയിലാഴ്ത്തി തെരുവുനായ ആക്രമണം രൂക്ഷം. തമിഴ്നാട് ഡിണ്ടിഗലിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കൊടൈക്കനാലിലാണ് ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി തെരുവു നായ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.
കൊടൈക്കനാലിലെത്തിയ വിനോദ സഞ്ചാരിയുമായും ഒഡിഷ സ്വദേശിയുമായ ഗംഗാധരന് (69) കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ തെരുവുനായ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പത്തിലധികം നായകൾ ചേർന്നാണ് ഗംഗാധരനെ കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. ഇയാൾ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
ഗംഗാധരൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് കൊടൈക്കനാലിലേയ്ക്ക് എത്തിയത്. പുലര്ച്ചെ നടക്കാനിറങ്ങിയ ഗംഗാധരനെ ചെട്ടിയാര് പാര്ക്കിന് സമീപത്ത് നിന്ന് തെരുവ് നായക്കൂട്ടം പിന്തുടര്ന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ ഇയാളെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൊടൈക്കനാലിൽ മാത്രം എട്ടിലധികം പേർക്ക് തെരുവ് നായകളുടെ കടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ആറിലധികം പേർക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടയിടമാണ് കൊടൈക്കനാൽ. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് പ്രതിവർഷം സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. തെരുവുനായ ആക്രമണം രൂക്ഷമായതോടെ സഞ്ചാരികളും പ്രദേശവാസികളും ആശങ്കയിലാണ്.
അടുത്തിടെയായി തെരുവുനായ ആക്രമണങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ വർധിച്ചു വരികയാണ്. കുട്ടികളും പ്രായമായവരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് തെരുവുനായ ശല്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. പേവിഷബാധ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മരണ നിരക്കും വർധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ തെരുവു നായകൾ കാരണമുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങള് തടയാനായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിരവധി മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
രോഗബാധിതരായ തെരുവുനായകളുടെ ദയാവധം അനുവദിക്കുക, പേവിഷ ബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെയ്പ്പുകൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ 12,255 നായകൾക്ക് ഇതുവരെ ക്യുആർ കോഡ് കോളറുകളും സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ മൈക്രോചിപ്പുകളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണർ കുമാരഗുരുബരൻ അറിയിച്ചു.
മൂന്നാറിലും സ്ഥിതി സമാനം
2025 ജൂൺ 19 ന് മൂന്നാറിൽ ദേവികുളം തമിഴ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ആറ് വിദ്യാർഥികളെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഇതേ സ്ഥലത്ത് 16 പേർക്ക് കടിയേറ്റിരുന്നു. ജൂൺ മാസം തന്നെ കണ്ണൂർ നഗരത്തിലും തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം തുടർന്നിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ 75 ലധികം പേർക്കാണ് കടിയേറ്റത്. കാൽനടയാത്രക്കാരും വിദ്യാർഥികളും പ്രായമായവരും കടിയേറ്റവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
