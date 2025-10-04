ഡല്ഹിയില് പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനിടെ രണ്ട് വിദേശ കോച്ചുമാര്ക്ക് നായയുടെ കടിയേറ്റു; രാജ്യത്തിന് നാണക്കേടെന്ന് മുൻ മന്ത്രി
കെനിയയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നും എത്തിയ രണ്ട് വിദേശ പരിശീലകരെയാണ് തെരുവ് നായ്ക്കൾ ആക്രമിച്ചത്.
Published : October 4, 2025 at 11:39 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന പാരാ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനിടെ രണ്ട് വിദേശ കോച്ചുമാര്ക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റു. കെനിയയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നും എത്തിയ രണ്ട് വിദേശ പരിശീലകരെയാണ് തെരുവ് നായ്ക്കൾ ആക്രമിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ഇരുവരെയും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്നും രണ്ടുപേരും അപകടനില തരണം ചെയ്തുവെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മത്സര വേദിക്ക് പുറത്ത് വച്ച് കെനിയൻ പരിശീലകൻ ഡെന്നിസ് മരാഗിയ ഒരു അത്ലറ്റുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ പൊടുന്നനെ ഒരു തെരുവ് നായ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തില് പരിശീലകൻ്റെ കാലിൽ രക്തസ്രാവമുണ്ടായി, സ്റ്റേഡിയത്തിലെ മെഡിക്കൽ സംഘം ഉടൻ എത്തുകയും, തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്തു.
പ്രധാന ഏരിയയോട് ചേർന്നുള്ള വാം-അപ്പ് ട്രാക്കിൽ വച്ചാണ് ജാപ്പനീസ് പരിശീലകൻ മെയ്കോ ഒകുമാത്സു തൻ്റെ അത്ലറ്റുകളുടെ പരിശീലനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ തെരുവ് നായ കടിച്ചത്. ഇതിനുപിന്നാലെ മെഡിക്കല് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തെത്തുകയും ഇയാളെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തെരുവ് നായകളുടെ ആക്രമണങ്ങളെ തുടര്ന്ന്, പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമായി ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (എംസിഡി) സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്ത് നായകളെ പിടിക്കുന്ന രണ്ട് ടീമുകളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തെരുവ് നായ്ക്കളെ വേഗത്തിൽ പിടികൂടി കൂട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ വാഹനങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തെരുവ് നായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 21 ന് ഡല്ഹി കോര്പ്പറേഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.
സംഭവം രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കളങ്കമാണെന്നും ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും മുൻ സഹമന്ത്രി വിജയ് ഗോയൽ എക്സില് എഴുതി. സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദം കേട്ട സമീപകാല തെരുവ് നായ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം. ഡല്ഹിയില് വർധിച്ചുവരുന്ന തെരുവ് നായകളുടെ ആക്രമണം കണക്കിലെടുത്ത് ഇവയെ പിടികൂടി കൂട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഡൽഹി സർക്കാരിനോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में शर्मनाक घटना! आवारा कुत्तों ने जापानी और केन्याई कोच को काट लिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि देश की साख पर बड़ा धब्बा है।— Vijay Goel (@VijayGoelBJP) October 3, 2025
आखिर कब तक हम इस गंभीर समस्या को नज़रअंदाज़ करेंगे? क्या आवारा कुत्तों की समस्या आज देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक… pic.twitter.com/zvKWqL8nst
എന്നാല്, വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംഘടനകള് ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചു രംഗത്തെത്തി, തുടര്ന്ന് കോടതി ഉത്തരവ് പരിഷ്കരിച്ചു. തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടികൂടി വാക്സിനേഷൻ നൽകുകയും വന്ധ്യകരണം ചെയ്ത് അവയെ കണ്ടെത്തിയ അതേ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കുകയും വേണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ്.
