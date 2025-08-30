ദിസ്പൂർ: പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ ഇല്ലാതെ അവള് ആളുകളോട് തന്റെ ഓട്ടോയില് കയറാന് വിളിച്ചുകൊണ്ടോയിരുന്നു. അവളെ നോക്കി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓട്ടോയിലേക്ക് കയറുന്ന ആളുകള്. പക്ഷേ അവള് അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. വീണ്ടും ആളുകളെ നോക്കി വിളിച്ചു. തന്റെ ഓട്ടോയില് ആരും കയറാന് വരാതായതോടെ ആ സ്ത്രീക്ക് വിഷമം വന്നു. ഓട്ടോ ഓടിച്ച് കുടുംബം പുലര്ത്തുന്ന സരസ്വതിയായിരുന്നു അത്...
അവരുടെ ഏക വരുമാനം എന്നത് ഈ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് കിട്ടുന്ന കാശാണ്. ഏത് പാതിരാത്രിയില് വിളിച്ചാല് പോലും ഓടിയെത്തും. രാത്രിയില് ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടിയോടിക്കുമ്പോള് തടസങ്ങള് ഏറെയുണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിലും പ്രായമായവര്ക്കോ ഗര്ഭിണികള്ക്കോ സഹായം വേണ്ടിവന്നാല് സരസ്വതി അവിടെ പാഞ്ഞെത്തും...
സ്ത്രീകള്ക്ക് സ്വന്തമായി വരുമാനം ലഭിക്കാനും അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കാനമം ലക്ഷയമിട്ട് നടത്തുന്ന പിങ്ക് ഓട്ടോയിലൂടെയാണ് സരസ്വതി വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത്. എന്നാല് ഇന്ന് വരുമാനമില്ലാതെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നില്ക്കുകയാണ്.
ശാക്തീകരണത്തത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷയുടെയും പ്രതീകമായാണ് അസമിൽ പിങ്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയെ കാണുന്നത്. ഒരിക്കൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷയുടെയും ഭാഗമായി 13 സ്ത്രീകൾ കൂട്ടം കൂടി സേവനം നടത്തി കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പിങ്ക് റിക്ഷകൾ. എന്നാൽ വർദ്ധിച്ചിവരുന്ന ഇ-റിക്ഷകളുടെ എണ്ണം കാരണം ഇന്ന് പിങ്ക് റിക്ഷകൾ വെറും അഞ്ച് എണ്ണമായി ചുരുങ്ങി.
സ്ത്രീ യാത്രക്കാരെ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാനായി 2013 ൽ റാഞ്ചിയിലാണ് പിങ്ക് ഓട്ടോ സർവീസ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ഇത് ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗുളൂരു തുടങ്ങി നഗരങ്ങളിലും സജീവമായി.
2018 ലാണ് പിങ്ക് ഓട്ടോകൾ ആദ്യമായി ബൊംഗൈഗാവിൽ എത്തുന്നത്. ബൊംഗൈഗാവ് റിഫൈനറിയുടെയും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് 13 ഓട്ടോകൾ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗത മാർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഡ്രൈവർമാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്രം നൽകികൊണ്ടുള്ള ഈ സേവനം മികച്ച വിജയമായിരുന്നു.
എന്നാൽ കാലം മാറി ഇ-റിക്ഷകൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയതോടെ പിങ്ക് ഓട്ടോകളുടെ അവസ്ഥ ദുരിതത്തിലായി. ശേഷിക്കുന്ന അഞ്ച് ഡ്രൈവർമാറാകട്ടെ അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. ഇവർ ഓരോരുത്തരും ജീവിത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാണ്.
ഒഡിഷയിൽ നിന്നുള്ള സരസ്വതി സാഹു ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബൊംഗൈഗാവിലേക്ക് താമസം മാറുന്നത്. പിങ്ക് ഓട്ടോ ഓടിച്ചാണ് തൻ്റെ ഏക മകളെ വളർത്തുന്നത്. കേന്ദ്രീയ വിദ്യലയത്തിൽ തൻ്റെ മകളെ ചേർക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം എട്ട് വർഷം ഇത് ഓടിച്ച് അവർ സഫലീകരിച്ചു.
"എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണശേഷം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഓട്ടോയാണ്. ഇതാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്", സരസ്വതി പറഞ്ഞു. രാത്രിയിൽ ഒറ്റക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് തടസങ്ങളും അപകടങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രായമായവർക്കോ ഗർഭിണികൾക്കോ ഒരു സഹായം വേണ്ടി വന്നാൽ മുന്നിലുണ്ടാവും സരസ്വതി.
2018 മെയ് മാസത്തിലാണ് സബിതയുടെ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണ മോഹൻ സർക്കാറിനെ കാണാതാവുന്നത്. അന്ന് മുതൽ സബിത ഈ പിങ്ക് ഓട്ടോ ഒടിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ പല കഷ്ടപാടുകളും മറികടന്ന് തൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ വളർത്തി ഒരാളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു. മറ്റേയാൾക്ക് നല്ല വിദ്യഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാനും സബിത മറന്നില്ല. പാചകക്കാരിയായി ജോലി ചെയ്തത്കൊണ്ട് വരുമാനം കുറച്ച് കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സബിതക്ക് കഴിഞ്ഞു.
മുന്നാമത്തെ ആളാണ് അനിത സൂത്രധർ. ഭർത്താവിൻ്റെ മരണത്തോടെയാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. "ചിലപ്പോൾ പെട്രോൾ വാങ്ങാൻ പോലും ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ടാവില്ല. ടാങ്ക് നിറച്ചാൽ വീട്ടിലേക്ക് റേഷൻ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല", അനിത പറയുന്നു.
ഇത്രയൊക്കെയാണെങ്കിലും തൻ്റെ മകളെ ഒരു ബിഎസ്എഫ് ജവാന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിലും മകനെ നല്ല കോളജിൽ ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും സന്തോഷവതിയാണ് അനിത." ഈ പിങ്ക് ഓട്ടോ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ വേദനയായിരിക്കും", അനിത പറഞ്ഞു.
പൂർണിമ ദാസിൻ്റെ അവസ്ഥയും വ്യത്യസ്ഥമല്ല. ഭർത്താവിൻ്റെ അസുഖത്തിനും കൂടുംബം നോക്കാനും വേണ്ടിയാണ് പൂർണിമ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നത്." എൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടുവാടകയും ഭർത്താവിൻ്റെ ചികിത്സയും എല്ലാം നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആളുകലെല്ലാം ഇ-റിക്ഷയുടെ പിറകെയാണ്. വരുമനം നിലക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ആളുടെയും അവസ്ഥയും ഇത് പോലെ തന്നെയാണ്", പൂർണിമ പറയുന്നു.
അപകടത്തെ തുർന്നാണ് രണ്ടു പേർ പിങ്ക് വാഹനം ഒടിക്കുന്നത് നിർത്തിയത്. മറ്റ് അഞ്ച് പേർ മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ഈ തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഒരു കാലത്ത് നിരത്തിൽ വിശ്രമം ഇല്ലാതെ ഓടികൊണ്ടിരുന്നവർ ഇന്ന് നിലനിൽപിനായി പോരാടുകയാണ്.
