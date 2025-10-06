കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് 14 കുട്ടികള് മരിച്ച സംഭവം; ഡ്രഗ് ഇന്സ്പെക്ടര്മാര്ക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം, ഒരാള്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്
കഫ് സിറപ്പില് വിഷാംശം നിറഞ്ഞ വ്യവസായിക രാസവസ്തു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് ലാബോറട്ടറിയില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് കണ്ടെത്തി. മരുന്നില് 48.9 ശതമാനം ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തല്.
Published : October 6, 2025 at 7:00 PM IST
ഭോപ്പാല് (മധ്യപ്രദേശ്): ചുമ മരുന്ന് കഴിച്ച് 14 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവത്തില് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. രണ്ട് ഡ്രഗ് ഇന്സ്പെക്ടര്മാരെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി മോഹന് യാദവിന്റെ വസതിയില് ചേര്ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് നടപടി.
ഡ്രഗ് ഇന്സ്പെക്ടര്മാരായ ഗൗരവ് ഷര്മ, ശരത് കുമാര് ജൈന്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് ഷോബിത് കോസ്റ്റ എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് നടപടി. ചിന്ദ്വാരയിലും ജബൽപൂരിലുമാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്.
അതേസമയം മരുന്ന് കമ്പനിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതോടെ കോള്ഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പിന്റെ വില്പ്പന മധ്യപ്രദേശില് സര്ക്കാര് നിരോധിച്ചു. മരുന്നിന്റെ സാമ്പിളുകളില് ഉയര്ന്ന അളവില് വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
അഞ്ചുവയസില് താഴെയുള്ള കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. ചുമ മരുന്ന് കഴിച്ച് വൃക്ക തകരാറിലായതിനെ തുടര്ന്ന് 14 കുട്ടികള് മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മരിച്ച കുട്ടികളില് 11 പേര് പരേഷ്യ സബ് ഡിവിഷനില് നിന്നുള്ളവരും രണ്ട് പേര് ചിന്ദ്വാര നഗരത്തില് നിന്നുള്ളവരും ഒരാള് ചൗറൈ തഹസില് നിന്നുള്ളവരുമാണ്.
കാഞ്ചീപുരത്തെ (തമിഴ്നാട്) ശ്രേസൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നിർമ്മിച്ച കോൾഡ്രിഫ് ചുമ സിറപ്പ് ചിന്ദ്വാര ജില്ലയിലെ പരേഷ്യയില് 11 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായതായി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അജയ് പാണ്ഡെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
കഫ് സിറപ്പില് വിഷാംശം നിറഞ്ഞ വ്യവസായിക രാസവസ്തു അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല് ലാബോറട്ടറിയില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് കണ്ടെത്തി. മരുന്നില് 48.9 ശതമാനം ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി തമിഴ്നാട് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.
കമ്പനിക്കെതിരെ പരേഷ്യ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. മരുന്ന് കുറിച്ച് നല്കിയ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോ. പ്രവീൺ സോണിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോട്വാലി പൊലീസിലെ പ്രത്യേക സംഘമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാള് സര്ക്കാര് ഡോക്ടറായിരുന്നിട്ടും സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കല് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് മരുന്ന് കുറിപ്പടി നല്കിയത്. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എസ് പി പറഞ്ഞു.
ഒരു മാസത്തോളം കുട്ടികളില് മരുന്ന് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടും ഡോക്ടര് അശ്രദ്ധ കാണിച്ചതിനും മരുന്ന് വീണ്ടും നിര് ദേശിച്ചതിനുമാണ് ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പരിശോധന റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം വിഷാംശം അടങ്ങിയ സിറപ്പ് വിതരണം ചെയ്തതിന് മരുന്ന് നിര്മാതാക്കളായ കമ്പനിക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ജബൽപൂരിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് റീജിയണൽ ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവില് ഞായറാഴ്ച ഡോ. സോണിയെ സര്വീസില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഉത്തരവാദികളായവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി എടുക്കുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹന് യാദവ് പറഞ്ഞു.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ സെക്ഷൻ 276 (മയക്കുമരുന്നുകളിൽ മായം ചേർക്കൽ - ഒരു വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നത്), 105 ( നരഹത്യ - പരമാവധി 10 വർഷം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നത്) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഡോക്ടര്ക്കും കമ്പനിക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1940 ലെ ഡ്രഗ്സ് ആന്ഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ടിലെ സെക്ഷന് 27 എ പ്രകാരവും ഇവര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം മരിച്ച 14 കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് നാല് ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ലബോറട്ടറി നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മധ്യപ്രദേശ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോള്ഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വില്ക്കുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും നിരോധിക്കാനും സ്റ്റോക്കുകള് പിടിച്ചെടുക്കാനും നിര്ദേശിച്ചു. ശ്രേസൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് നിർമ്മിക്കുന്ന മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനും ഉത്തരവിട്ടു.
ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ സാമ്പിളുകൾ പൂനെയിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം ഇതു സംബന്ധിച്ച കൂടുതല് പരിശോധനകള് നടന്നുവരികയാണ്.
Also Read: കുട്ടികളുടെ ചുമ മരുന്നുകൾക്ക് മാർഗരേഖ വരുന്നു; റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മൂന്നംഗ സമിതി, പഴയ കുറിപ്പടിയില് മരുന്ന് നൽകരുതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി