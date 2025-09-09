നേപ്പാൾ ജെൻ-സി പ്രക്ഷോഭം: ബിഹാർ- നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി സായുധ സേന
ജെൻ-സി പ്രക്ഷോഭം അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. അതീവജാഗ്രത. ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി സായുധ സേന.
Published : September 9, 2025 at 5:32 PM IST
പാട്ന: നേപ്പാളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജെൻ-സി പ്രക്ഷോഭം ബിർഗുഞ്ച്, ജനക്പൂർ തുടങ്ങിയ ബിഹാർ-നേപ്പാൾ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി സായുധ സേന. പ്രക്ഷോഭക്കാരായ നേപ്പാളിലെ ജനങ്ങൾ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ബിർഗുഞ്ച്, ജനക്പൂർ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. നേപ്പാൾ സർക്കാരിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുകയും പ്രതിഷേധ സൂചകമായി റോഡുകളിൽ കുത്തിയിരുന്ന് സമരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
നേപ്പാളിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിരോധനം, അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം, അഴിമതി എന്നിവയ്ക്കെതിരായ ജെൻ-സി പ്രതിഷേധം ഇന്നലെയാണ് (സെപ്തംബർ-8) കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ആരംഭിച്ചത്. പൊലീസുമായും സായുധ സേനയുമായും ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 19 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 300 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെ പി ശർമ്മ ഒലി സോഷ്യൽ മീഡിയക്കു നൽകിയ വിലക്ക് നീക്കിയതായി അറിയിച്ചു. മുഴുവൻ സംഭവവും അന്വേഷിച്ച് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്നും ഒലി ഉറപ്പുനൽകി. എന്നാൽ പ്രതിഷേധക്കാർ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിനും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ വീടിനും തീയിട്ടതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജി വച്ചു.
ബിഹാർ- നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ശക്തം
കാഠ്മണ്ഡുവിൽ മാത്രം പ്രക്ഷോഭം ഒതുങ്ങുന്നതിനുപകരം ബിഹാറിലെ കിഴക്കൻ ചമ്പാരൻ, സീതാമർഹി ജില്ലകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിർഗുഞ്ച്, ജനക്പൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നേപ്പാളിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്കും പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയത്.
നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ എസ്എസ്ബി സംഘം (സായുധ സേന) ബിഹാർ- നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിൽ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ശക്തമാക്കിയതായി അറിയിച്ചു. അനധികൃതമായി ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് ആരും കടക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പട്രോളിംഗും ഡ്രോണുകളുടെയും സിസിടിവി ക്യാമറകളുടെയും സഹായത്തോടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
"അയൽരാജ്യത്തെ സംഭവവികാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾ ജാഗ്രതയിലാണ്. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ജവാൻമാർ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അനാവശ്യമായി ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ പട്രോളിംഗും പരിശോധനയും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലെ സായുധ പൊലീസ് സേനയും ജാഗ്രതയിലാണ്". എന്ന് എസ്എസ്ബി പട്ന ഫ്രോണ്ടിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ (ഐജി) നിഷിത് ഉജ്ജ്വാൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, സിക്കിം എന്നീ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നേപ്പാളുമായി ഇന്ത്യ 1751 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട്. ബിഹാറിലൂടെയുള്ള അതിർത്തിയുടെ നീളം 726 കിലോമീറ്ററാണ്. ഇത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്.
അതിർത്തി അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നേപ്പാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെയും വാഹനങ്ങളെയും കർശന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിർത്തിയിലുള്ള പശ്ചിമ ചമ്പാരൻ, കിഴക്കൻ ചമ്പാരൻ, സീതാമർഹി, മധുബാനി, സുപോൾ, അരാരിയ, കിഷൻഗഞ്ച് എന്നീ ജില്ലകളിലെ ഭരണകൂടം, സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ, ഇന്ത്യ-ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സായുധ സേനയാണ് എസ്എസ്ബി. ഏകദേശം 90,000 അംഗങ്ങളാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. കലാപം, ദുരന്തം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സേന പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്.
ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസപ്പെട്ട 2015 ലെ മാധേസി പ്രതിഷേധങ്ങളിലും സേനയുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമായിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്കും നേപ്പാളിനും രണ്ട് തർക്കങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അവ കാലാകാലങ്ങളായി ഉയർന്ന് വരുന്നതുമാണ്.
