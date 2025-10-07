ETV Bharat / bharat

കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് സൈക്കിൾ യാത്ര; ലോക റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കാൻ പതിനാറുകാരൻ

16 വയസുകാരനായ ശ്രീജൽ പ്രവീൺ കോഹ്ലെയുടെ യാത്ര ഒക്‌ടോബർ 5 ന് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു.

16 YEAR OLD SRIJAL KOHALE CYCLING JOURNEY FROM KANYAKUMARI SRIJAL KOHALE BYCYCLE JOURNEY OF SRIJAL KOHALE
16 Year Old Srijal Kohales Epic 3600 km Cycling Journey from Kanyakumari to Srinagar (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 6:44 AM IST

2 Min Read
അമരാവതി (മഹാരാഷ്‌ട്ര) : വിജയത്തിൻ്റെ കൊടുമുടികൾ കയറാൻ ഇതാ തളരാതെ ഒരു യുവത്വം. തൻ്റെ ദീർഘകാല ദൗത്യവുമായി കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് ശ്രീനഗറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അമരാവതി സ്വദേശിയായ ശ്രീജൽ പ്രവീൺ കോഹ്ലെ. പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് 3,600 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ശ്രീനഗർ എത്തുക, ഇതാണ് ശ്രീജലിന് ആവേശം പകരുന്നത്. അതിനായുള്ള ശ്രീജലിൻ്റെ അതുല്യയാത്ര ഒക്‌ടോബർ 5 ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നാണ് യാത്രക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

തൻ്റെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ശ്രീജലിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും സൈക്കിൾ അസോസിയേഷനും എല്ലാവരും പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്. ശ്രീജലിനെ ലോക റെക്കോഡിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. ഇതിനായി ശ്രീജലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും പുതിയ ലോക റെക്കോഡ് നേടിയെടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി ഒപ്പം നില്‍ക്കുകയുമാണ് എല്ലാവരും.

വേൾഡ് അൾട്രാ സൈക്ലിങ് അസോസിയേഷൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സൈക്കിൾ ക്യാമ്പയിൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ശ്രീജൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഈ അവസരം നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ശ്രീജല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ശ്രീജൽ പ്രവീൺ കോഹ്ലെ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതുവരെ നിരവധി ആളുകൾ ശ്രീനഗറിലേക്ക് സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താൻ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. പോകുന്ന വഴികളിൽ തടസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അവയെ എല്ലാം മറികടന്ന് ഗ്രീനീസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോഡ്‌സിൻ്റെയും വേൾഡ് അൾട്രാ സൈക്കിൾ അസോസിയേഷൻ്റെയും റെക്കോഡ് താൻ നേടുമെന്നും ശ്രീജൽ പറഞ്ഞു.

അമരാവതിയിൽ നടന്ന ഉദ്‌ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അമരാവതി സൈക്കിൾ അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമരാവതി നഗരത്തിലെ ജില്ലാ സ്‌പോർട്‌സ് കോംപ്ലക്‌സിൽ വച്ച് ശ്രീജലിന് മാല ചാർത്തി യാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്‌തു. ചടങ്ങിൽ അമരാവതി സൈക്കിൾ അസോസിയേഷൻ മേധാവി ഡോ. ചന്ദ്രശേഖർ കുൽക്കർണി, അതുൽ കലംകർ, പൊലീസ് മേധാവി രമേശ് ധുമാൽ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചയാളാണ് ശ്രീജൽ പ്രവീൺ കോഹ്ലെ. പിതാവ് സഹകരണ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്‌തിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ശ്രീജലിന് സൈക്ലിങ്ങിനോട് അഭിനിവേശമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീജലിൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നു. നിലവിൽ അമരാവതിയിലെ വിദർഭ ഗ്യാൻ വിജ്ഞാന സൻസ്‌തയിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് ശ്രീജൽ.

ശ്രീജലിൻ്റെ യാത്ര ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)

