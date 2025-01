ETV Bharat / bharat

സ്പെഡെക്‌സ് ദൗത്യം; പരീക്ഷണത്തില്‍ ഉപഗ്രഹങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ മൂന്ന് മീറ്റര്‍ അകലത്തില്‍ എത്തിച്ച് ഐഎസ്‌ആര്‍ഒ - SPADEX MISSION

SpaDeX satellites captured by Video Monitor Camera onboard SDX-01 and SDX-02 at an Inter Satellite Distance (ISD) of 105 m ( X/@isro )