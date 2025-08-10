ലഖ്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ കൃത്രിമം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമാജ്വാദി പാർട്ടി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സ്വാധീനം പ്രകാരമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നതാണ് എസ് പി പ്രസിഡൻ്റും മുൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ ആരോപണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ 'വോട്ട് ചോരി' ആരോപണങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സമാജ്വാദി പാര്ട്ടിയുടെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ, ഏതൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാകണമെന്നും, ഓരോരുത്തരും എത്ര വോട്ടുകൾ നേടുമെന്നും ഭരണകൂടം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെന്നും, വ്യക്തികൾക്ക് ഒന്നിലധികം വോട്ടുകൾ നടത്താൻ പോലും സൗകര്യമൊരുക്കിയിരുന്നുവെന്നും അഖിലേഷ് അവകാശപ്പെട്ടു.
"ഓരോരുത്തരും ആറ് വോട്ട് വീതം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്, ഒരാൾ തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിന് പുറത്ത് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിടിക്കപ്പെട്ടു, യുപിയിലെ ബിജെപി മന്ത്രിമാർ പോളിങ് ബൂത്തുകളുടെ സമീപം തന്നെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്" അഖിലേഷ് യാദവ് ആരോപിച്ചു.
അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ യുപി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ പരാമർശം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നീതി നടപ്പാക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുന്ദർകി, മിരാപൂർ, അയോധ്യയിലെ ഫൈസാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് മോഷണം നടത്തിയിരുന്നു, ബിജെപിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വോട്ട് കൊള്ള നടത്തിയെന്നും അഖിലേഷ് ആരോപിച്ചു.
മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ 18,000 എസ്പി വോട്ടുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വിശദീകരണമില്ലാതെ ഒഴിവാക്കിയെന്നും എസ്പി നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കമ്മിഷൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നീതിക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം, മുൻ സർക്കാരുകൾ ഇരുസഭകളിലും ഇതേക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്താൻ അനുവദിച്ചിട്ടും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോള് തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ബിജെപി സർക്കാരിനോട് ചോദിച്ചു. "തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ച നടത്താൻ പാർലമെൻ്ററി മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?" എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാണിക്കം ടാഗോറാണ് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
മറുപടിയില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ രാജ്യസഭയിൽ 1957 മുതല് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കൽ, വോട്ടെടുപ്പുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കലും മാറ്റിവയ്ക്കലും, 1970, 1981, 1986, 1991, 2015 വർഷങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാര ചർച്ചകൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗവും നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
അതേസമയം, ലോക്സഭയിലും എംപിമാർ ഈ വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ (1981, 1983, 1986, 1990, 1995, 2005). ബിഹാറിലും ത്രിപുരയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കൽ, കള്ളപ്പണ അന്വേഷണങ്ങളും വിദേശ പണമിടപാട് ആരോപണങ്ങളും എന്നിവ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാല് ഇതുവരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.
