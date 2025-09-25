ETV Bharat / bharat

"ആധുനിക ലോകത്ത് നിശബ്‌ദത നിഷ്‌പക്ഷതയല്ല, പലസ്‌തീൻ വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യ മൗനം വെടിയണം", മോദിക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ്

'ഇന്ത്യാസ് മ്യൂട്ട് വോയിസ് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റാച്ച്മെൻ്റ് വിത്ത് പലസ്‌തീന്‍' ലേഖനത്തിലൂടെ പലസ്‌തീന്‍ വിഷയത്തിലുളള കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് പ്രകടിപ്പിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി...

SONIA GANDHI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: പലസ്‌തീന്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യ മൗനം പാലിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ മോദി സർക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്റ് പാർട്ടി ചെയർപേഴ്‌സൺ സോണിയ ഗാന്ധി. വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യ മുൻ കൈ എടുക്കണമെന്നും, മൗനം പാലിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെയും ധാർമ്മികതയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തില്‍ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും സോണിയ വിമര്‍ശിച്ചു.

ഒരു രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായ നയതന്ത്ര പ്രവണത ഒരിക്കലും നിലില്‍ക്കുന്നതല്ല. ഒരാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള നയന്ത്രബന്ധം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന് എതിരാണ്. വ്യക്തിപരമായ നയതന്ത്രം ഇപ്പോള്‍ ലോകത്ത് പലയിടത്തും ഉടലെടുക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയില്‍. പക്ഷേ ഇത്തരം വ്യക്തിപരമായ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളുടെ ഫലം പരാജയമാണ് സമീപകാല അമേരിക്കന്‍ നയങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും ദി ഹിന്ദുവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേൽ-പലസ്‌തീൻ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് സോണിയ ഗാന്ധി എഴുതിയ മൂന്നാമത്തെ ലേഖനമാണിത്.

ഇന്ത്യയുടെ അടഞ്ഞ ശബ്‌ദം

ലോക വേദികളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മഹത്വം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില്‍ ആകരുത്. ഫ്രാൻസ്, ബ്രിട്ടന്‍, കാനഡ, പോർച്ചുഗൽ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ പലസ്‌തീന്‍ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സോണിയാ ഗാന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പലസ്‌തീന്‍ ജനതയുടെ ന്യായമായ ആവശ്യത്തിലക്കുള്ള ആദ്യപടിയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ അംഗങ്ങളായ 193 രാജ്യങ്ങളിൽ 150-ലധികം രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പലസ്‌തീന്‍ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെ ഇന്ത്യ വര്‍ഷങ്ങളോളം പന്തുണച്ചിരുന്നു. 1988 നവംബർ 18-ന് പലസ്‌തീന്‍ രാഷ്ട്രത്തെ ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യാസ് മ്യൂട്ട് വോയിസ് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റാച്ച്മെൻ്റ് വിത്ത് പലസ്‌തീന്‍ (ഇന്ത്യയുടെ അടഞ്ഞ ശബ്‌ദം, പലസ്‌തീനോടുള്ള അകൽച്ച') എന്ന തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചരിത്രപരമായി എക്കാലവും ഇന്ത്യ പലസ്‌തീനൊപ്പമാണ് നിന്നിരുന്നതെന്നും സോണിയ എടുത്തുപറഞ്ഞു.

ലേഖനത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ വർണ്ണവിവേചനം, അൾജീരിയൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവയിലൊക്ക ശക്തമായ നിലപാട് ഇന്ത്യ പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രയേൽ-പലസ്‌തീന്‍ വിഷയത്തില്‍ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത മുന്‍നിര്‍ത്തി ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊരു നിലപാട് ഉണ്ടെന്നും അത് സ്വതന്ത്ര പലസ്‌തീൻ രാഷ്‌ട്രമാണെന്നും മുൻ കോൺഗ്രസ് മേധാവി പറഞ്ഞു. നീതി, സ്വത്വം, അന്തസ്, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള പലസ്‌തീന്‍ പോരാട്ടത്തിന് ഇന്ത്യ പിന്തുണ നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.

ഇസ്രയേലും പലസ്‌തീനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇന്ത്യ മൗനം പാലിക്കുന്നു എന്നതാണ് അത്ഭുതകരം. ഗാസയിലെ സ്‌കൂളും ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇസ്രയേല്‍ പൂര്‍ണമായും തകര്‍ത്തു. ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, മരുന്ന്, മറ്റ് സഹായങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിതരണം തടസപ്പെടുത്തിയ ക്രൂരകൃത്യം കൂടാത സഹായമെത്തിച്ചവരെയും ഇസ്രയേല്‍ വെടിവച്ചു കൊന്നു.

ആധുനിക ലോകത്ത്, നിശബ്‌ദത നിഷ്‌പക്ഷതയല്ല, മറിച്ച് പങ്കാളിത്തമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇത് ഓർമിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോ തന്ത്രപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങളോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പിന്തുടരുന്നില്ല, മറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതി ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെ നയിക്കുന്നതെന്നും ഇത് ശരിയല്ലെന്നും സോണിയ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം, രണ്ടാഴ്‌ച മുമ്പ് ഇന്ത്യ ഇസ്രയേലുമായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഒരു ഉഭയകക്ഷി നിക്ഷേപ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നുവെന്നും, പലസ്‌തീൻ ജനതയെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച വളരെ വിവാദമായ തീവ്ര വലതുപക്ഷ ധനമന്ത്രിയെ യോഗത്തില്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പങ്കെടുപ്പിച്ചുവെന്നും സോണിയ വിമര്‍ശിച്ചു.

