'വാങ്ചുക്കിൻ്റെ തടങ്കല് നിയമവിരുദ്ധം'; ജയില് മോചനത്തിനുള്ള ശ്രമം തുടര്ന്ന് ഭാര്യ, രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ചു
സോനം വാങ്ചുക്കിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടര്ന്ന് ഭാര്യ. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മുവിന് കത്തയച്ചു. വാങ്ചുക്കിൻ്റെ തടങ്കൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും നേരില് കാണാന് അവസരമൊരുക്കണമെന്നും ഗീതാഞ്ജലി ജെ ആങ്മോ കത്തില് പറഞ്ഞു.
Published : October 2, 2025 at 11:17 AM IST
ശ്രീനഗര്: സംസ്ഥാന പദവിയും സ്വയംഭരണവും ആവശ്യപ്പെട്ട് സെപ്റ്റംബര് 24ന് ലഡാക്കില് നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയെന്നാരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ സോനം വാങ്ചുക്കിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ഭാര്യ ഗീതാഞ്ജലി ജെ ആങ്മോ. ഭര്ത്താവിൻ്റെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലെന്നും ജയിലില് സന്ദര്ശന നടത്താന് അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ആങ്മോ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിന് കത്തയച്ചു. വാങ്ചുക്കിൻ്റെ തടങ്കൽ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഗീതാഞ്ജലി ജെ ആങ്മോ പറഞ്ഞു.
ഭര്ത്താവിൻ്റെ ആരോഗ്യ നിലയെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്നും വസ്ത്രം, മരുന്ന് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര് കത്തില് പറഞ്ഞു. ഗോത്ര സമൂഹ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാള്ക്ക് ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ മറ്റാരെക്കാളും നന്നായി മനസിലാകുമെന്നും കത്തില് ആങ്മോ പറയുന്നു.
അതേസമയം ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ തടങ്കലില് ഇടുന്നത് സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിനോടുള്ള തിരിച്ചടിയാണ്. സ്വന്തം രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരിക്കല് പോലും ഭീഷണിയാകാന് സാധ്യതയില്ലാത്ത ആളാണ് വാങ്ചുക്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ സേവിക്കുന്നതിലും അവര്ക്ക് ഷെല്ട്ടര് നല്കുന്നതിലും വാങ്ചുക്ക് മുന്നില് നില്ക്കുന്നയാളാണെന്നും ആങ്മോ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
I have sent this representation for the immediate release of Shri Sonam Wangchuk to the President of India, Prime Minister of India, Home Minister, Law Minister of India, and the LG of Ladakh, with a cc to DC Leh. pic.twitter.com/6Y0xa46sNK— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) October 1, 2025
"പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഉപവാസം അദ്ദേഹം നടത്തിയിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹത്തെ ശാരീരികമായി തളര്ത്തി. ഇപ്പോള് ലഭിക്കുന്ന ചികിത്സയും ശോചനീയ അവസ്ഥയിലാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, അടിസ്ഥാന നവീകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വാങ്ചുക്ക് സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും, കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി സമാധാനപരമായ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങള് മാത്രം പിന്തുടരുന്ന ആളാണെന്നും ഭാര്യ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ തൻ്റെ ഭര്ത്താവ് ദുർബലമായ ഒരു പിന്നോക്ക ഗോത്ര മേഖലയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ശബ്ദം ഉയർത്തിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്." എന്നിങ്ങനെയാണ് ആങ്മോ കത്തില് പറഞ്ഞത്.
താന് ഇപ്പോള് സിആർപിഎഫ് നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഹിമാലയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ലേണിങിൻ്റെ സ്ഥാപകയും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുമായ ആങ്മോ വ്യക്തമാക്കി. എച്ച്ഐഎഎല്ലിൽ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ തേടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം എത്തിയെന്ന വിവരം ലഭിച്ചെന്നും ഇവര് കത്തില് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും അവർ പറഞ്ഞു.
അറസ്റ്റില് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം: കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെയും രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ വാങ്ചുക്കിൻ്റെ അറസ്റ്റ് നടന്നതെന്ന് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. നിയമ നടപടികൾ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സോനം വാങ്ചുക് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്കെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമ നിർവഹണ ഏജൻസികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും ലഡാക്ക് ഭരണകൂടം പറഞ്ഞു. ഏജൻസികളെ നിഷ്പക്ഷമായി അന്വേഷണം തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വാങ്ചുക്കിൻ്റെ അറസ്റ്റ്: സെപ്റ്റംബർ 24നാണ് ലഡാക്കിനുള്ള സംസ്ഥാന പദവി, ആറാം ഷെഡ്യൂൾ എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി അക്രമസക്തമായ സംഘര്ഷം നടന്നത്. പിന്നാലെ സംഘര്ഷത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയ കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തകനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ വാങ്ചുകിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ലേ പട്ടണത്തിൽ നടന്ന അക്രമാസക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ നാല് പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
സംഭവത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 26ന് ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം വാങ്ചുകിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സെപ്റ്റംബര് പത്ത് മുതലാണ് സംസ്ഥാന പദവി ആവശ്യപ്പെട്ട് വാങ് ചുക് നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രകോപനപരമായ പരാമര്ശങ്ങളാണ് സംഘര്ഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ആരോപണങ്ങള് ഉയരുന്നുണ്ട്.
