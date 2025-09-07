മീൻ കറി വച്ചില്ല; അമ്മയെ മഴു ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ
മീൻ കറി വക്കാത്തതിന് അമ്മയെ മഴു ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ. പ്രതി അറസ്റ്റിൽ.
Published : September 7, 2025 at 5:24 PM IST
റായ്പൂർ: ഛത്തീസ്ഗഢിൽ അമ്മക്കു നേരെ മകൻ്റെ കൊടും ക്രൂരത. മീൻ കറി വെക്കാത്തതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനിടെ മകൻ അമ്മയെ മഴു ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടികൊലപ്പെടുത്തി. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് (സെപ്തംബർ 5) മനസാക്ഷി മരവിപ്പിക്കുന്ന ഈ അരുംകൊല നടന്നത്. ചന്ദ ബായി എന്ന സ്ത്രീയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഫിംഗീശ്വർ പൊലീസ് പ്രതി കമലേഷ് നന്ദയെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു.
സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത്...
വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പ്രതിയായ കമലേഷ് മത്സ്യവുമായി വീട്ടിൽ എത്തി. എന്നാൽ സമയം ഏറെ വൈകിയതിനാൽ ചന്ദ ബായി മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയില്ല. തുടർന്ന് അമ്മയും മകനും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. മീൻ കറി വക്കാതെ ഇവർ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു.
അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കമലേഷ് അടുക്കളയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ തലേദിവസം കൊണ്ടുവന്ന മീനിൽ ഉറുമ്പ് അരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇത് കമലേഷിനെ രോഷാകുലനാക്കി. തുടർന്ന് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മഴു ഉപയോഗിച്ച് അമ്മ ചന്ദ ബായിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മഴു കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ചന്ദ ബായി സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചു.
വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ഫിംഗേശ്വർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. പ്രതിയായ കമലേഷ് നന്ദയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനയച്ചു. സംഭവം ഹൃദയ ഭേദകമെന്നും അപലപനീയമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ഉടൻ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൊലപാതകത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗരിയബന്ദ് എസ്ഡിഒപി നിഷ സിൻഹ പറഞ്ഞു. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മഴു പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
സ്വന്തം അമ്മയെ കൊന്ന മകനോടുള്ള രോഷത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ. മീൻ കറി വച്ചില്ല എന്ന കാരണത്തിന് സ്വന്തം അമ്മയെ കൊന്ന ഈ സംഭവം വിചിത്രവും ആശങ്കാജനകവുമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു.
സമാന കൊലപാതകങ്ങൾ
വാക്കുതർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭാര്യാമാതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വാർത്തയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ധംതാരിയിൽ ആയിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ക്രൂരത അരങ്ങേറിയത്. മാനേന്ദ്രഗഡിൽ തർക്കത്തിനിടെ നാലു പേർ ചേർന്ന് കത്തികൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവിൻ്റെ വാർത്തയും അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തുവന്നത്. സംഭവത്തിൽ നാല് പ്രതികളെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
