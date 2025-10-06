ചോദിച്ച പണം നല്കിയില്ല; അമ്മയെ അരുംകൊല ചെയ്ത് ഏകമകൻ, മൃതദേഹം വലിച്ചിഴച്ച് ടിവിയ്ക്ക് മുന്നിലിരുത്തി
ചെലവിനുള്ള പണം അമ്മ മകന് നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇതുകൂടാതെ ഇയാള് പണം ഇടയ്ക്കിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാള് ആവശ്യപ്പെട്ട പണം നല്കാൻ അമ്മ വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് കൊലപാതകം.
Published : October 6, 2025 at 3:43 PM IST
അമരാവതി: ആവശ്യപ്പെട്ട പണം നല്കാൻ വിസമ്മതിച്ച അമ്മയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി ഏകമകൻ. അരുംകൊലയ്ക്ക് പിന്നാലെ മൃതദേഹം വലിച്ചിഴച്ച് ടെലിവിഷന് മുന്നില് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തി. യശ്വന്ത് കുമാർ റെഡ്ഡി എന്ന യുവാവാണ് അമ്മ ഉപ്പലൂരു ലക്ഷ്മി ദേവിയെ (52) കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പ്രൊദ്ദത്തൂരിലാണ് സംഭവം. ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഭര്ത്താവ് വിജയഭാസ്കറും മകന് യശ്വന്തിനൊപ്പം ശ്രീനഗറിലാണ് കുറച്ച് നാളുകളായി താമസം. യശ്വന്ത് മൂന്ന് വര്ഷം മുമ്പാണ് ചെന്നൈയില് നിന്ന് ബിടെക് ബിരുദം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. തുടര്ന്ന് ജോലി തേടി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വന്നു. ഇയാള് സിനിമകളിലും മറ്റും അവസരങ്ങള് തേടിയിരുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഭവം ഇങ്ങനെ
വാടകയ്ക്കും മറ്റ് ചെലവുകൾക്കുമായി ലക്ഷ്മി യശ്വന്തിന് പതിവായി പണം അയച്ചുകൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാല് ഇടയ്ക്കിടെ യശ്വന്ത് അമ്മയോട് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അടുത്തിടെ അമ്മയെ വിളിച്ച് 3,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ അവർ അത് അയച്ചും കൊടുത്തിരുന്നു.
പിന്നീട് ഇയാൾ 10,000 രൂപ കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള് പണം നല്കാൻ ലക്ഷ്മി വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ യശ്വന്ത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ ആരെയും അറിയിക്കാതെ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പ്രൊദ്ദത്തൂരുവിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിലെത്തിയ യശ്വന്തും മാതാപിതാക്കളും തമ്മില് വാക്ക് തര്ക്കമുണ്ടായി.
പ്രകോപിതനായ യശ്വന്ത് അമ്മയെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും അച്ഛൻ വിജയഭാസ്കറിനെ കിടപ്പുമുറിയിൽ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് മാതാവിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. മൃതദേഹം വരാന്തയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടു പോയി ടെലിവിഷന് മുന്നില് ഇതുത്തിയാതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് പരിഭ്രാന്തരായ അയൽക്കാർ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി.
ഉടന് അവര് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രൊദ്ദത്തൂരു തേർഡ് ടൗൺ പൊലീസ് ഉടന് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. യശ്വന്ത് പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന വിജയഭാസ്കർ റെഡ്ഡിയെ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്ന് പൊലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി.
കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും സിഐ വേണുഗോപാൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ക്രൂരമായ സംഭവത്തിൻ്റെ ഞെട്ടല് ഇതുവരെ വിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലന്ന് നാട്ടുകാര് പറയുന്നു. കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കൂടുതല് അന്വേഷണങ്ങള് നടന്നു വരികയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
