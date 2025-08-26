ന്യൂഡല്ഹി: രാഷ്ട്രീയവും മതവും കലുഷിതമാക്കിയ പരിസ്ഥിതിയിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ബോളിവുഡ് താരവും നിര്മ്മാതാവുമായ ജോണ് എബ്രഹാം. യാതൊരു മൂല്യവും ഇല്ലാത്ത ചലച്ചിത്രങ്ങള് ഇതിലൂടെ നേട്ടങ്ങള് കൊയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ചലച്ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ദേശീയത പുലര്ത്താനാകും. തീവ്രമാകാതെ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. നിരവധി ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ത്രില്ലര് പരമ്പരകള് അടുത്തിടെ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള താരമാണ് ജോണ് എബ്രഹാം. സീയുടെ ടെഹ്രനിലാണ് അദ്ദേഹം അവസാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
ദേശീയത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ചലച്ചിത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് ജോണ് പിടിഐയ്ക്ക് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞു. ജോണ് തന്നെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തിയ ദ ഡിപ്ലോമാറ്റ് എന്ന ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഈ ചിത്രത്തില് പാകിസ്ഥാനില് നിന്ന് ഒരു ഇന്ത്യാക്കാരിയെ രക്ഷിക്കുന്ന നയതന്ത്രജ്ഞനായ ജെ പി സിങ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്. തന്റെ ചിത്രമായത് കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ തീവ്രദേശീയവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചിത്രമല്ല ഇത്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വന്തം നെഞ്ചിലടിപ്പിച്ച് അതുറപ്പിക്കുന്നില്ല. വളരെ നിശബ്ദമായി അത് ദേശീയത പറയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു
2003ല് ജിസം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഹാസ്യ ചിത്രങ്ങളായ ഗരം മസാല, ദോസ്താന തുടങ്ങിയവയിലൂടെ അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ-നയതന്ത്ര കഥകള് പറയുന്ന മദ്രാസ് കഫെ, പരമാണു, ഡിപ്ലോമാറ്റ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും ചെയ്തു.
തന്റെ വാക്കുകള് ശ്രദ്ധിക്കാനും മനസിലാക്കാനും അദ്ദേഹം അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. മതം നമ്മെ വേര്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് തെല്ലും ഭൂഷണമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ചില ചിത്രങ്ങള് ഇതിന്റെ ഫലമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തികച്ചും ദൗര്ഭാഗ്യകരമാണ്.
പ്രചാരണ ചിത്രങ്ങളും ധാരാളമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു. സിനിമ തീര്ച്ചയായും സര്ഗാത്മക സൃഷ്ടിയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങള്ക്കിഷ്ടമുള്ള ചലച്ചിത്രം നിര്മ്മിക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
2012ല് വിക്കി ഡോണര്എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നിര്മ്മാതാവുമായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം യഥാര്ത്ഥ സംഭവങ്ങളില് നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞവയായിരുന്ന. മദ്രാസ് കഫെ രാജീവ് ഗാന്ധി വധവും ശ്രീലങ്കയിലെ ആഭ്യന്തരകലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രാണ്. പരമാണു 1998ലെ പൊഖ്റാന് ആണവ ബോംബ് പരീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചലച്ചിത്രമാണ്.
സന്തുലിതമായ ചലച്ചിത്രം നിര്മ്മിക്കുക എന്നതാണ് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്്തതു. ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗുണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള് കാണാന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകര് താത്പര്യപ്പെടുന്നതായി തനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇക്കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പൈസയുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കില് പത്താന് പോലുള്ള വാണിജ്യ ചിത്രങ്ങള് എടുത്താല് മതിയാകുമെന്നും ഷാരൂഖ് ഖാന് ചിത്രത്തില് വില്ലന്വേഷത്തിലെത്തിയ ജോണ് പറയുന്നു.
ഇത്തരത്തില് പണമുണ്ടാക്കാം. അതിന് രാജ്യത്തിന്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ നേട്ടം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. അതും പക്ഷേ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി വിശേഷം ഉപയോഗിച്ച് നേട്ടമുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കരുതുന്ന ആളാണ് താന്. അത്തരത്തിലല്ല തന്നെ വളര്ത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു പൗരനായാണ് വളര്ത്തിയത്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കാര്യങ്ങള് മാത്രം പറയാനാണ് തന്നെ ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള് താന് ശരിയായ വഴിയിലാണ്. തനിക്കും പക്ഷേ തെറ്റുകള് പറ്റാം. എന്നാല് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാള് കുറേയേറെ ശരികള് ചെയ്യാനാണ് താന് താത്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മോശം വ്യക്തിയായി ചിലപ്പോഴൊക്കെ അഭിനയിക്കാന് തനിക്ക് താത്പര്യം ഉണ്ട്. ധൂമിലെയോ അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ പത്താനിലെയോ പോലെ. ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത്. താന് ഒരു മോശം കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോള് അത് വില്ലനാകുന്നില്ല. മറിച്ച് പ്രതിനായകനാണ്. ഇക്കാര്യം വിശ്വസിക്കുക എന്നത് പരമപ്രധാനമാണ്. ധൂമില് താന് തന്നില് വിശ്വാസം അര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രം തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. തന്റെ സഹതാരം മോട്ടോര് സൈക്കിളാണ്. ഷൂട്ട് ഔട്ട് അറ്റ് വാഡാലിയല് താനൊരു ഗുണ്ടയാണ്. എന്നാല് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര നായകനാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
പ്രതിനായകരെ ചുറ്റി പറ്റി സിനിമ എഴുതുമ്പോള് അവരെ ജീവിതത്തക്കാള് വലുതായി ചിത്രീകരിക്കരുത്. എഴുപതുകളിലെയും എണ്പതുകളിലെയും തൊണ്ണൂറുകളലെയും വില്ലന് കഥാപാത്രങ്ങള് ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.ഇപ്പോള് ധൂമിലെ പോലുള്ള വില്ലന്മാരുടെ കാലമാണ്. ഇത് വളരെ മനോഹരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷമാണ് സീയില് കണ്ട ടെഹ്റാന് എന്ന ചലച്ചിത്രം പറയുന്നത്. ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ഇസ്രയേല് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിന് പുറത്തുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വഴി വച്ചത്.
അരുണ് ഗോപാലന് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തില് എസിപി രാജീവ് കുമാര് ആയാണ് ജോണ് വേഷമിട്ടത്. പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില്, പലപ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളില് ഭിന്നമായ സഖ്യങ്ങളില് ഓപ്പറേഷനുകള് നടത്തുന്ന ആളാണ് എസിപി.