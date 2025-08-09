ശ്രീനഗർ: കുൽഗാം ജില്ലയിലെ വനമേഖലയായ അഖാലിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ലാൻസ് നായിക് പ്രിത്പാൽ സിങ്, ശിപായി ഹർമീന്ദർ സിങ് എന്നിവരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ ഒന്നാണിതെന്നും ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ആരംഭിച്ച ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി.
അഖാലിലെ വനമേഖലയിൽ ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യം സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം നല്കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭീകരരും ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും തമ്മിൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിന് ശേഷം, രാത്രിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ നിർത്തിവച്ചു. കൂടുതൽ സേനയെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം വെടിവയ്പ്പ് പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സുരക്ഷാ സേന അറിയിച്ചു.
Update: OP AKHAL, Kulgam— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) August 9, 2025
Chinar Corps honours the supreme sacrifice of the Bravehearts, L/Nk Pritpal Singh and Sep Harminder Singh, in line of duty for the Nation. Their courage and dedication will forever inspire us. #IndianArmy expresses deepest condolences and stand in… pic.twitter.com/La4i49Ov2h
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സുരക്ഷാ സേന പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടതൂർന്ന വനങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടല് തുടരുകയാണ്. ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് മേധാവി നളിൻ പ്രഭാത്, കരസേനയുടെ നോർത്തേൺ കമാൻഡർ ലഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ പ്രതീക് ശർമ്മ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, കരസേന മേധാവികളും 24 മണിക്കൂറും ഓപ്പറേഷൻ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
വനമേഖലയിൽ ഭീകരരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സുരക്ഷാ സേന ഡ്രോണുകളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഭീകരരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പാരാ കമാൻഡോകളും സുരക്ഷാ സേനയെ സഹായിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കർത്തവ്യനിർവ്വഹണത്തിൽ വീരമൃത്യു വഹിച്ച പ്രിത്പാൽ സിങ്, ഹർമീന്ദർ സിങ് എന്നിവരുടെ ത്യാഗത്തെ സ്മരിക്കുന്നെന്നും അവരുടെ ധൈര്യവും സമർപ്പണവും എന്നെന്നും നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം എക്സിൽ കുറിച്ചു. ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നെന്നും, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ തുടരുമെന്നും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു.
അഖാലിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കുൽഗാം മേഖലയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സുക്ഷാസേന രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ചിരുന്നു. കുൽഗാമിലെ അഖൽ വനമേഖലയിൽ ഭീകരവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെത്തുടർന്നാണ് സേനകൾ വനമേഖലിയിലേക്ക് എത്തിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ സൈന്യം ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
കരസേന, സിആർപിഎഫ്, ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംയുക്ത സേനകളുടെ തെരച്ചിലിന് ഒടുവിലാണ് ഭീകരരെ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രദേശത്ത് നിരവധി തീവ്രവാദികകളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാൽ ഓപ്പറേഷൻ തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2025 ഏപ്രിൽ 22 ന് നടന്ന പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മൂന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരരെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കുൽഗാമിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നത്.
Also Read:'മരിക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അഞ്ച് പൊലീസുകാര് തുടര്ച്ചയായി മര്ദിച്ചു'; മധുര കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സിബിഐ -