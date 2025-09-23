ETV Bharat / bharat

FACT CHECK: മോദി മരിച്ചെന്ന തരത്തില്‍ വ്യാജ പ്രചാരണം; സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുവിട്ട് പിടിഐ

പിടിഐയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം, 'miss_cutipie_8800' എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നാണ് സെപ്റ്റംബര്‍ 11ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അന്തരിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യാജ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്. ഇത് നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് വൈറലായി

This social media post misleads users with false claim about PM Modi’s death (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 4:24 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മരിച്ചെന്ന തരത്തില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ വ്യാജ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമ ഏജൻസിയായ പിടിഐ. ദേശീയ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഫാക്‌ട് ചെക്ക് വിഭാഗമാണ് സത്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഛായാചിത്രത്തോടൊപ്പം മാലകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ആംബുലൻസിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് പ്രചരിച്ചിരുന്നു, ഇതില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മരിച്ചുവെന്ന തരത്തില്‍ വ്യാജ അവകാശ വാദം ഉന്നയിച്ചു.

എന്നാല്‍, ഈ അവകാശവാദം തീർത്തും തെറ്റാണെന്നും വ്യാജ പോസ്‌റ്റില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന പുഷ്‌പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ആംബുലൻസിൻ്റെ ചിത്രം യഥാർഥത്തിൽ മെയ് 3 ന് നടന്ന ബോളിവുഡ് നടൻ അനിൽ കപൂറിൻ്റെ അമ്മ നിർമ്മൽ കപൂറിൻ്റെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും പിടിഐ ഫാക്‌ട് ചെക്ക് വിഭാഗത്തിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

fake image, real image (PTI)

വ്യാജ അവകാശവാദം ഇങ്ങനെ

പിടിഐയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം, 'miss_cutipie_8800' എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നാണ് സെപ്റ്റംബര്‍ 11ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അന്തരിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യാജ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചത്. ഇത് നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് വൈറലായി. പൂക്കളാൽ അലങ്കരിച്ച ആംബുലൻസിൻ്റെ ചിത്രം (സാധാരണയായി ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്) പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഛായാചിത്രത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാല കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

PM Modi (PTI)

സത്യാവസ്ഥ

എന്നാല്‍ ആ ദിവസം, മോദി അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഇറ്റാനഗറിലായിരുന്നുവെന്ന് പിടിഐ വ്യക്തമാക്കി. 5,125.37 കോടി രൂപയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇറ്റാനഗറിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ, ഷി യോമി ജില്ലയിലെ രണ്ട് പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾക്കും തവാങ്ങിലെ ഒരു കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിനും പ്രധാനമന്ത്രി തറക്കല്ലിട്ടതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ചിത്രം വ്യാജമായി എഡിറ്റ് ചെയ്‌തത്

Zoom TV instagram screenshot (PTI)

ആംബുലൻസിൻ്റെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഡെസ്‌ക് ഗൂഗിൾ ലെൻസ് വഴി പിടിഐ ഫാക്‌ട് ചെക്ക് വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി. അങ്ങിനെ ഈ ചിത്രവും, സൂം ടിവിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലെ ചിത്രവും ഒന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിൽ കാണുന്ന അതേ പുഷ്‌പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ആംബുലൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ മെയ് 3 ന് സൂം ടിവിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ബോളിവുഡ് നടൻ അനിൽ കപൂറിൻ്റെ അമ്മ നിർമ്മൽ കപൂറിൻ്റെ ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങിൽ ഉപയോഗിച്ച ആംബുലൻസിൻ്റെ അതേ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് മോദി മരിച്ചെന്ന തരത്തില്‍ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തിയതെന്നും പിടിഐ ഫാക്‌ട് ചെക്ക് വിഭാഗം അറിയിച്ചു.

