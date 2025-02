ETV Bharat / bharat

കേന്ദ്രബജറ്റിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്, ബജറ്റിനെ പൂര്‍ണമായും പാളം തെറ്റിക്കുന്ന നിരവധി എന്‍ജിനുകളെന്ന് ജയ്‌റാം രമേഷ് - UNION BUDGET 2025

So Many Engines That Budget Completely Derailed: Congress Takes A Dig At FM ( ETV Bharat )