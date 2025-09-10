രാജ്യാതിർത്തി താണ്ടി പെൺസുഹൃത്തിനെ തേടി എത്തി, സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്ന്; സ്നാപ്ചാറ്റ് പ്രണയകഥയിൽ സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ട്വിസ്റ്റ്
പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ അഹമ്മദാണ് തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ കാണാനായി അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് എത്തിയത്. തുടർന്ന് നാല് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന 25 കാരനായ അഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സ്വദേശത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങിയത്.
Published : September 10, 2025 at 6:12 PM IST
അമൃത്സർ: പുതുതലമുറയുടെ ഇടയിൽ വൻ ഹിറ്റായ സ്നാപ്പ്ചാറ്റിലൂടെ ഇന്ത്യൻ പെണ്കുട്ടിയെ പ്രണയിച്ച പാക് യുവാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ട്വിസ്റ്റ്. ജീവിതത്തിലെ വിലപ്പെട്ട നാല് വർഷമാണ്, അതിർത്തി താണ്ടിയുള്ള പ്രണയം യുവാവിനെ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലാക്കിയത്.
കാമുകിയെ കാണാൻ ഇന്ത്യാ പാക് അതിർത്തി താണ്ടി എത്തിയ സാഹസികതയാണ് യുവാവിനെ കെണിയിലാക്കിയത്. സീറോ ലൈനിൽ വച്ച് ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ സേന അഹമ്മദിനെ പിടികൂടി ജയിലിലടച്ചു. തുടർന്ന് നാല് വർഷത്തോളം ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന 25 കാരനായ അഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിയത്.
2017ലാണ് മുംബൈ സ്വദേശിയായ ആലിയയുമായി യുവാവ് സ്നാപ്ചാറ്റ് വഴി സൗഹൃദത്തിലാകുന്നത്. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ വളർന്ന് പ്രണയമാവുകയും ആലിയയെ കാണാനായി 2021 ൽ ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. തമാശയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് അഹമ്മദിനെ വിളിച്ചതെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾ കടന്ന് തന്നെ കാണാനെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ആലിയ കോടതി നടപടികള്ക്കിടയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാകിസ്ഥാനിലെ ഫൗതാബാദ് ജില്ലയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേയ്ക്ക് അഹമ്മദ് എത്തിയത്. രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീ ഗംഗാനഗർ ജില്ലയിൽ വച്ചാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിടിയിലാകുന്നതെന്നും അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.
"പാകിസ്ഥാനിലെ ഫൗതാബാദ് ജില്ലയിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനത്തെ ശ്രീ ഗംഗാനഗർ ജില്ലയിൽ വെച്ചാണ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം എന്നോട് താത്പര്യം കാണിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പെൺകുട്ടി നിരസിച്ചു. ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിക്കേണ്ടി വന്നത് സാഹചര്യങ്ങള്കൊണ്ടായിരിക്കാം"- അഹമ്മദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്നെ വിട്ടയച്ചതിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരുകളോട് അഹമ്മദ് നന്ദി പറഞ്ഞു. അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ജയിലുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ തടവുകാരെയും രാജ്യഭേദമന്യേ വിട്ടയക്കണമെന്നും കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അഹമ്മദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദേശാന്തര ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ
വലിയ തോതിൽ പ്രചാരം നേടിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളാണ് വാട്സ്ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, എക്സ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയവ. വിവിധ രാജ്യത്തുള്ളവരുമായി ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങൾ കാരണമാകാറുണ്ട്. രാജ്യാതിർത്തികൾ ഭേദിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെയും പങ്കാളികളെയും കാണാൻ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് എത്തിയ നിരവധി ആളുകളുണ്ട്.
ഫേസ്ബുക്ക് പ്രണയവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തേടി രാജ്യാതിര്ത്തികള് കടന്നുള്ള യാത്രകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചര്ച്ചയാകാറുണ്ട്. മുമ്പ് ശ്രീലങ്കന് സ്വദേശിയായ വിഘ്നേശ്വരിയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിറ്റൂര് സ്വദേശിയായ ലക്ഷ്മണനും സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രണയത്തിലായി വിവാഹിതരായ വാർത്ത ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രണയത്തിലായ യുവാവിനെ തേടി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ രാജസ്ഥാന് സ്വദേശി അഞ്ജുവും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വയിലെ അപ്പർ ദിർ ജില്ല സ്വദേശിയും 29 കാരനുമായ നസ്റുള്ളയെയാണ് യുവതി വിവാഹം കഴിച്ചത്.
ALSO READ: ഫേസ്ബുക്ക് പ്രണയം ; കാമുകനെ തിരക്കി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് തിരിച്ച യുവതിയെ അതിര്ത്തിയില് പിടികൂടി