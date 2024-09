മണിപ്പൂര്‍ വീണ്ടും അശാന്തമാകുന്നു, സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു, റോക്കറ്റ്, ഡ്രോണ്‍, ബോംബാക്രമണങ്ങളില്‍ നടുങ്ങി സംസ്ഥാനം - Manipur On The Edge Again