ETV Bharat / bharat

ഭര്‍ത്താവ് ആനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; നഷ്‌ടപരിഹാരം ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഒന്നല്ല ആറ് സ്‌ത്രീകള്‍ - SIX WOMEN CLAIM WIDOW STATUS

ജൂലൈ 26 നാണ് 50 വയസുകാരനായ സാലിക് റാം ടോപ്പോ എന്ന കര്‍ഷകന്‍ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്.

FARMER DEATH MAN AND ANIMAL CONFLICT ELEPHANT ATTACK MAN DIED ELEPHANT ATTACK VICTIM COMPENSATION
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 22, 2025 at 4:40 PM IST

2 Min Read

കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിലും പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിലൊക്കെ ആളുകള്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നിത്യ സംഭവമാണല്ലേ. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടാല്‍ നഷ്‌ടപരിഹാരമൊക്കെ പലര്‍ക്കും ലഭിക്കാറുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കോ ഭാര്യയും കുട്ടികളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കോ ആയിരിക്കും നഷ്‌ടപരിഹാര തുക ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ സമരമൊക്കെ നടത്തും. അത്തരമൊരു സമരമാണ് അങ്ങ് ഛത്തീസ്‌ഗഢില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്.

കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കര്‍ഷകന്‍റെ ഭാര്യയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സ്‌ത്രീയല്ല ആറ് സ്‌ത്രീകളാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരം ലഭിക്കണമെന്ന അവകാശവാദവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ആറുപേരും അവകാശവാദമുന്നയിച്ചത്. അസാധാരണമായ സംഭവത്തിനാണ് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

പത്തൽഗാവ് വനമേഖലയിലെ ബാലഝർ പഞ്ചായത്തിലെ ചിംതപാനി ഗ്രാമത്തിൽ ജൂലൈ 26 നാണ് 50 വയസുകാരനായ സാലിക് റാം ടോപ്പോ എന്ന കര്‍ഷകന്‍ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്. വനംവകുപ്പ് നഷ്‌ടപരിഹാര കേസ് പരിഗണിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ആറ് സ്‌ത്രീകള്‍ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസില്‍ എത്തി. ഓരോരുത്തരും സാലിക് റാമിന്‍റെ ഭാര്യയും യഥാര്‍ത്ഥ അവകാശിയുമാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ചിലർക്ക് സർപഞ്ചിന്‍റെയും പഞ്ചായത്തിന്‍റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു.

മറ്റു ചിലരാകട്ടെ സാലിക് തങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു മംഗല്യസൂത്രം നല്‍കിയെന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ സഹിതമാണ് ബ്ലോക്ക് ഓഫിസില്‍ എത്തിയതെന്ന് വനംവകുപ്പ് റേഞ്ച് ഓഫിസര്‍ കൃപ സിന്ധു പൈക്ര പറഞ്ഞു.

ഒരു മകന്‍ തന്‍റെ അമ്മയാണ് സാലികിന്‍റെ ആദ്യ ഭാര്യയാണെന്ന് വാദിച്ചു. മറ്റൊരു സ്‌ത്രീ പറയുന്നത് 20 വര്‍ഷമായി അയാളോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്. വേറെ ചിലര്‍ അയല്‍ ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഹാജരാക്കി. അതേസമയം ആനയുടെ ആക്രമണം നടന്ന ദിവസം പോലും താൻ സാലിക്കിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു സ്ത്രീ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഇവര്‍ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചതോടെ വനം വകുപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലായി.

ഇതോടെ ഇവരുടെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ നിയമപരമായ വിവാഹിതരായി എന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സാധുവായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ എല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

സാലിക് റാമിന്‍റെ അവസാനത്തെ ഭാര്യയായ ബുധിയാരോ ബായിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണദിവസം തന്നെ അവരുടെ മകന്‍റെ മുന്നിൽ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സഹായം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ കൂടി നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതുവരെ അന്തിമ ഒത്തുതീർപ്പ് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ആനകളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്. ശരിയായ ഗുണഭോക്താവ് നിയമപരമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ പണം അനുവദിക്കൂ എന്ന് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Also Read:തെരുവുനായ പ്രശ്‌നം; സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മനേക ഗാന്ധി

കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിലും പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിലൊക്കെ ആളുകള്‍ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ നിത്യ സംഭവമാണല്ലേ. വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടാല്‍ നഷ്‌ടപരിഹാരമൊക്കെ പലര്‍ക്കും ലഭിക്കാറുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കോ ഭാര്യയും കുട്ടികളോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കോ ആയിരിക്കും നഷ്‌ടപരിഹാര തുക ലഭിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ സമരമൊക്കെ നടത്തും. അത്തരമൊരു സമരമാണ് അങ്ങ് ഛത്തീസ്‌ഗഢില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്.

കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കര്‍ഷകന്‍റെ ഭാര്യയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു സ്‌ത്രീയല്ല ആറ് സ്‌ത്രീകളാണ് നഷ്‌ടപരിഹാരം ലഭിക്കണമെന്ന അവകാശവാദവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ആറ് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ആറുപേരും അവകാശവാദമുന്നയിച്ചത്. അസാധാരണമായ സംഭവത്തിനാണ് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

പത്തൽഗാവ് വനമേഖലയിലെ ബാലഝർ പഞ്ചായത്തിലെ ചിംതപാനി ഗ്രാമത്തിൽ ജൂലൈ 26 നാണ് 50 വയസുകാരനായ സാലിക് റാം ടോപ്പോ എന്ന കര്‍ഷകന്‍ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്. വനംവകുപ്പ് നഷ്‌ടപരിഹാര കേസ് പരിഗണിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ആറ് സ്‌ത്രീകള്‍ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസില്‍ എത്തി. ഓരോരുത്തരും സാലിക് റാമിന്‍റെ ഭാര്യയും യഥാര്‍ത്ഥ അവകാശിയുമാണെന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ചിലർക്ക് സർപഞ്ചിന്‍റെയും പഞ്ചായത്തിന്‍റെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ചു.

മറ്റു ചിലരാകട്ടെ സാലിക് തങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു മംഗല്യസൂത്രം നല്‍കിയെന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോകള്‍ സഹിതമാണ് ബ്ലോക്ക് ഓഫിസില്‍ എത്തിയതെന്ന് വനംവകുപ്പ് റേഞ്ച് ഓഫിസര്‍ കൃപ സിന്ധു പൈക്ര പറഞ്ഞു.

ഒരു മകന്‍ തന്‍റെ അമ്മയാണ് സാലികിന്‍റെ ആദ്യ ഭാര്യയാണെന്ന് വാദിച്ചു. മറ്റൊരു സ്‌ത്രീ പറയുന്നത് 20 വര്‍ഷമായി അയാളോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ്. വേറെ ചിലര്‍ അയല്‍ ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ഹാജരാക്കി. അതേസമയം ആനയുടെ ആക്രമണം നടന്ന ദിവസം പോലും താൻ സാലിക്കിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മറ്റൊരു സ്ത്രീ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഇവര്‍ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചതോടെ വനം വകുപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലായി.

ഇതോടെ ഇവരുടെ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ നിയമപരമായ വിവാഹിതരായി എന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സാധുവായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ എല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

സാലിക് റാമിന്‍റെ അവസാനത്തെ ഭാര്യയായ ബുധിയാരോ ബായിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മരണദിവസം തന്നെ അവരുടെ മകന്‍റെ മുന്നിൽ അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ സഹായം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ കൂടി നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതുവരെ അന്തിമ ഒത്തുതീർപ്പ് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം ആനകളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്. ശരിയായ ഗുണഭോക്താവ് നിയമപരമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ പണം അനുവദിക്കൂ എന്ന് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Also Read:തെരുവുനായ പ്രശ്‌നം; സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മനേക ഗാന്ധി

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMER DEATHMAN AND ANIMAL CONFLICTELEPHANT ATTACK MAN DIEDELEPHANT ATTACK VICTIM COMPENSATIONSIX WOMEN CLAIM WIDOW STATUS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.