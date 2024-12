ETV Bharat / bharat

കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറി കാറിന് മുകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; കുട്ടികളടക്കം ആറ് മരണം - CONTAINER TRUCK OVERTURNS ON CAR

Container Truck overturns on car on Nelamangala National Highway In Karnataka on Saturday ( ETV Bharat )